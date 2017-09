Oprava hlavního průtahu v Jedovnicích začala dopravním kolapsem

Jedovnice - Před týdnem začaly stavební práce na hlavním průtahu v Jedovnicích. Chybějící dopravní značení spojené s pracemi vedlo na silnici ke kolapsu. „K takové situaci nemuselo dojít, pokud by obecní policie kontrolovala dole u kruhového objezdu a nahoře v obci, kdo vjíždí do Jedovnic. Jak je možné, že v koloně přede mnou stála auta i s lidmi z Kotvrdovic a Vilémovic? Myslel jsem, že je umožněný vjezd jen místním,“ reagoval na sociálních sítích například Patrik Randula z Jedovnic.

V Jedovnicích opravují průtah městysem. Práce potrvají do konce listopadu.Foto: Deník / Kubík Adam

Jedovnický starosta Jaroslav Šíbl uznal, že první den byla situace dramatická. „Problém existoval. Druhý den už však ke komplikacím nedocházelo. Doprava byla řízená semafory,“ upozornil starosta.

Pro problémy spojené s rozsáhlou opravou měla pochopení tamní obyvatelka Dagmar Jannová. „Lidi si musí pořád stěžovat. Všichni věděli, že se tady bude frézovat silnice. Se zácpou se dalo počítat,“ řekla Jannová.

Práce na hlavním průtahu mají trvat do konce listopadu. Objížďka je vedená přes nedaleké Vilémovice. Úsek mezi Jedovnicemi a Kotvrdovicemi ještě není zcela hotový, pro dopravu je však od minulého týdne otevřený. „Může se tam jezdit jen omezenou rychlostí. Tuším, že třicet kilometrů za hodinu,“ řekl obyvatel Jedovnic Jaroslav Zelinka.

Podle vedoucího blanenských silničářů Miloše Bažanta se v tomto úseku dělají jen dokončovací práce. „Silnice už je průjezdná. Pracuje se jen na krajnici, úpravě příkopu a svahů u silnice,“ vyjmenoval Bažant.

O opravách

∙ 10.července začala oprava silnice II/379 mezi Kotvrdovicemi a Jedovnicemi

∙ 11.září zahájili silničáři opravu hlavního průtahu Jedovnicemi

∙ celkové náklady na stavební práce jsou 16,5 milionu korun

U kruhového objezdu na začátku obce visí zákaz vjezdu. Zákaz platí pro všechna auta v obou směrech s výjimkou vozidel stavby, integrovaného záchranného systému, dopravní obsluhy a veřejné hromadné dopravy. Výjimku mají i místní.

Přesto je možné vidět na vyfrézované silnici i auta se značkou jiného kraje. „Tak to je jasné, že se nemůže všechno řešit. To by tady museli postavit dva policajty, kteří by vybírali pokuty. Tak to nedávno udělali u Březiny a zafungovalo to. Lidé začali používat objížďku,“ poznamenal Zelinka.

Celkové náklady oprav obou úseků činí šestnáct a půl milionu korun. „Oprava průtahu stojí něco přes devět a cena silnice do Kotvrdovic přesahuje sedm milionů korun,“ upřesnil Bažant.