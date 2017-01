Odškodnění za pády na chodníku? Uspěje každý pátý

Blanensko, Vyškovsko – Byl to mžik. Na zasněženém chodníku jí uklouzla noha a následoval tvrdý pád na zem. Odneslo to rameno. Tak se před časem zranila žena v jedné z blanenských ulic. Podle ní sníh nebyl odmetený. Mělo se o to postarat město.

Ilustrační fotoFoto: shutterstock.com

O odškodění za úraz však blanenskou radnici nepožádala. „Stejně by mi nic nedali. Chodník nebyl odmetený, ale já si ho nevyfotografovala. Neměla jsem svědky. Nakonec by z pojišťovny řekli, že jsem měla špatné boty, nebo by vymysleli jinou kličku a vysmáli se mi," řekla žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. S ramenem měla potíže několik měsíců.

V zimě není o podobná zranění nouze. V Blansku chirurgickou ambulanci v posledních dnech plnili bruslaři. V sousední vyškovské nemocnici podle staniční sestry Boženy Andrlové zima statistiky úrazů dosud nenavýšila. „Úrazy po pádu na kluzkém chodníku se týkají hlavně starších lidí. Jde o zlomená zápěstí nebo kotníky," uvedla.

Příjmová ambulance chirurgického oddělení vyškovské nemocnice zajišťuje čtyřiadvaceti­hodinovou péči. Ročně provede přes třiadvacet tisíc vyšetření a ošetření. „Ošetřujeme také mírně vyšší počet dětí, ty si zranění způsobují třeba při sáňkování," zmínila Andrlová.

Přesná čísla o ošetřených lidech si ale nevedou. „Počty kolísají, jednou přijdou třeba tři lidé se zlomeninou a čtyři se zhmožděninou, a další den nikdo. Navíc dopoledne pacienty přijímají i na poliklinice," dodala staniční sestra.

Co se týká stavu chodníků, za ten zodpovídá majitel. Většinou je to obec. Podle Jana Šustáčka z blanenského finančního odboru lidé na úřadě nahlásí asi deset úrazů po pádech na chodnících za rok. Blansko má pojistku. Za odpovědnost za škody platí padesát tisíc ročně. „V případě, že pojišťovna nárok zraněného uzná, máme spoluúčast tisíc korun. S odškodněním uspěje asi každý pátý člověk. Většinu nároků pojišťovna zamítne, protože chybí důkazy. I proto by měl mít člověk vlastní úrazové pojištění," řekl Šustáček. Zraněný se s městem může o náhradu škody soudit. Žalobu může podat až tři roky po úrazu. Klíčové je co nejdřív po pádu zdokumentovat stav chodníku a zajistit si svědky.