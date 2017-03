Odpadky v lese přestanou sjíždět ze svahu. Zastaví je speciální georohože

Adamov /FOTOGALERIE/ – Přibližně šest milionů korun. Tolik má podle zjištění Deníku Rovnost stát úprava části bývalé skládky v Adamově na Blanensku. Nachází se v lese ve svahu mezi sídlištěm Ptačina a tamním hřbitovem. Odpadky se po deštích sunou ze srázu dolů.

Město už na úpravu smetiště zpracovalo projekt. „Chceme se vejít do částky šesti milionů. Na zhruba padesátimetrovém svahu necháme vyřezat menší stromky a keře. Vzrostlé stromy zůstanou. Odpadky překryjí speciální vyztužené georohože, které dělníci zafixují ocelovými skobami. Nahoře na svahu bude kamenná zeď. V dolní části svahu pak kamenný zához," upřesnil adamovský úředník Radek Malý. Úpravy se dotknou plochy zhruba čtrnáct tisíc metrů čtverečních.

S tímto postupem souhlasí i zástupci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, na jejichž pozemku se bývalé smetiště nachází. „Podobná technologie se používá například v Rakousku na zajištění svahů v okolí dálnic," srovnala Marie Procházková z křtinského podniku.

Skládka u sídliště

• Skládka na okraji adamovského sídliště Ptačina začala fungovat v 60. letech minulého století.

• Původně sloužila jako úložiště zeminy při masové výstavbě bytů. Postupně však do této lokality město začalo vyvážet i odpadky.

• V polovině 80. let už tam nebylo místo. Skládku nechalo město zavézt a vysázet tam stromy.

• Adamovští chtějí část svahu zakrýt speciálními georohožemi vyztuženými mřížemi. Úpravy zhruba 14 tisíc metrů čtverečních smetiště mají stát do 6 milionů Kč.

Lesní cesta a potok, kolem kterého si místní zkracují cestu na vlak. O kus výš stojí studánka a nad ní další cesta. Oblíbená trasa Adamovských na vycházky. Musejí se však dívat na svah, kde mezi stromy z listí prosvítá záplava odpadků z bývalého smetiště.

To přestalo fungovat v osmdesátých letech minulého století. Nikdo ho ale správně nezajistil. Stačí, aby zapršelo, a další várka plastových lahví, pneumatik a smetí se sune po lesním srázu dolů. „Občas tudy chodíme se synem na procházky a moc pěkně to tam zrovna nevypadá. Hlavně na jaře, když ještě není stráň zarostlá a zelená. Město by s tím mělo něco dělat, ale chápu, že sanace skládky bude stát hodně peněz," řekl třeba Roman Mikeš z Adamova.

Místní stráň plnou odpadků označili před časem ve veřejné anketě jako jeden z deseti největších problémů města. Za špatně zabezpečené smetiště městu podle adamovskéno úředníka Radka Malého žádný postih nehrozí. „Skládka je legální. Její zabezpečení musíme ale řešit, protože jak to tam vypadá, se lidem pochopitelně nelíbí. Klíčové bude, zda na úpravy smetiště získáme dotace. Zatím letos nebyly na podobné projekty vypsané," poznamenal Malý.

Skládka leží na pozemcích Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Zástupci města už s lesníky jednali. „Je zatím předčasné říkat, jestli se na úpravách smetiště bude nějakým způsobem podílet také náš podnik. V tuto chvíli to nevím," poznamenal pouze zástupce ředitele křtinského podniku Pavel Mauer.

Druhé obří smetiště, kam Adamov vyvážel odpad z města, je v lese u silnice ve směru na Útěchov. To je naopak zakonzervované dobře.

Čtěte také: Dítě přineslo přisáté klíště, hlásí už rodiče. Paraziti začínají být aktivní