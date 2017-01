OBRAZEM: Ráječtí čistí rybník Klimšák. Po šedesáti letech

Rájec-Jestřebí – Do úprav rybníka Klimšák se pustili v Rájci-Jestřebí. Asi hektarový rybník, který se nachází v centru města, podle pamětníků nikdo nečistil asi šedesát let. „Necháme ho odbahnit a vyčistit, místy usazeniny dosahovaly až do výšky 1,3 metru. Také zpevníme erozí poškozené břehy rybníka včetně ostrůvku a upravíme zeleň na břehu," uvedla starostka města Romana Synakieviczová.

Fotogalerie 13 fotografií Ráječtí začali s čištěním rybníka Klimšák a úpravou jeho břehů. Práce mají skončit do konce dubna.Foto: DENÍK/Leona Paroulková

Klimšák už má nové výpustní potrubí. V součtu úpravy přijdou na zhruba devět milionů korun, vše bude hotové do konce dubna. Rybník bude sloužit hlavně k rybolovu, ale není vyloučené, že i ke koupání.

Autor: Leona Paroulková