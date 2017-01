OBRAZEM: Ptáci pózují u krmítek. Ládují se slunečnicemi

Blanensko – Sýkorky, vrabci, hrdličky. Ale také dlaskové, hýlové nebo stehlíci. U ptačích krmítek je v těchto mrazivých dnech pořádná tlačenice. „Lidé s oblibou ptákům sypou do krmítek různé dobroty. Je to spíš taková atrakce pro děti. Zásadní vliv na ptačí populaci to nemá. Majitelé krmítek by tam ale v žádném případě neměli dávat žádné kořeněné zbytky jídel. Nejlepší je zrní, různá semena nebo lůj. Ten mají rády sýkorky a strakapoudi. Na zimu se k nám stahují ptáci ze severských oblastí. Zatím o žádné raritě nevím, ale kolegové už viděli například brkoslava severního, jehož tahy na naše území jsou co do počtu ptáků značně kolísavé," řekl ornitolog David Horal.

Fotogalerie 9 fotografií Hýl obecný. Ptáci pózují u krmítek. Ládují se slunečnicemi.Foto: Vladimír Vaněk

Amatérský fotograf Vladimír Vaněk z Klepačova nasype doma na zahradě ptákům do krmítka každou zimu skoro půl metráku slunečnicových semen a zrní. „Přikrmuji už od podzimu. Když začne mrznout, tak i několikrát denně. Slunečnicových semen spotřebuju za zimu kolem čtyřiceti kilo. Letos zatím třináct kilogramů a pět kilo pšenice. Tu zobou nejraději vrabci a hrdličky. Do krmítka dávám i lůj. V napáječce pravidelně měním vodu, protože zamrzá," poznamenal muž. Odměnou za prostřený ptačí stůl jsou mu už řadu let krásné snímky ptáků, které u krmítka v zimě fotografuje. Pózují ochotně. „Každý rok je to jiné. Záleží na počasí. Sýkory, vrabci, hrdličky a brhlíci létají pravidelně. Čas od času se objeví dlask, jikavci, hýlové nebo stehlíci. Když mám štěstí, tak u krmítka zachytím i strakapouda, který si pochutnává na loji," pousmál se Vaněk.

Autor: Jan Charvát