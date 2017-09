OBRAZEM: Noví prvňáci vyrazili do školy. U přechodů je hlídali policisté

Blanensko /FOTOGALERIE/ – V pondělí před osmou ráno bylo v ulicích v regionu pořádně živo. Skončily prázdniny a začal nový školní rok. Do lavic poprvé zamířily společně v doprovodu rodičů, babiček a dědečků stovky dětí.

Děti vyrazily do školy. U přechodů hlídali policisté. Pětadvacet prvňáčků (na snímcích) přivítali v základní škole v adamovské ulici Ronovská.Foto: Deník / Charvát Jan

V základní škole v adamovské ulici Ronovská přivítali ve třídě I. B pětadvacet prvňáčků. „Ahoj děti. Doufám, že jste měly krásné prázdniny. Kdo se těší do první třídy? Všichni? I ti, co trošku ještě slzí. Tak to je bezvadné,“ vítala prvňáčky učitelka Lenka Dohová. „Tak. Zábava a bezstarostné dětství skončily. Teď začnou povinnosti,“ pousmál se šeptem jeden z přítomných otců.

Na cestě do školy hlídali bezpečnost dětí na Blanensku policisté i strážníci. Zejména na rizikových místech u přechodů pro chodce. „Jedno ze stanovišť hlídek bylo v Černé Hoře na parkovišti před tamním pivovarem,“ uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.