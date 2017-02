OBRAZEM: Krása i dostatečné zatížení. Žáci soutěžili ve stavbě mostů ze špejlí

Letovice – Postavit most ze špejlí. To byl hlavní úkol týmů ze základních škol z Blanenska, které se v pátek sjely na soutěž do Masarykovy střední školy v Letovicích.

Fotogalerie 14 fotografií Žáci základních škol soutěžili ve stavění mostů ze špejlí. Foto: DENÍK/Kateřina Štefková

Soutěžící v první kategorii dovezli už hotové mosty, ve druhé je vytvářeli přímo na místě. Odborná porota hodnotila krásu mostů, zda splnily geometrické požadavky a také to, jaké zvládly zatížení. Do prvního ročníku akce se přihlásilo pětadvacet týmů. „S účastí jsme nadmíru spokojení, zapojila se spousta žáků. Připravovali se dlouhodobě a měli motivaci v podobě hezkých cen od našich sponzorů,“ řekla za organizátory učitelka Masarykovy střední školy Hana Dostálová.

Autor: Kateřina Štefková