Houbařské žně v zatím mizerné sezoně. U Vratíkova našli kozáky a křemenáče

Blanensko – Rozmary počasí zle zaskočily zemědělce i včelaře. Nečekanými výkyvy teplot i suchem. Pro houbaře byla už loňská sezona velmi bídná. Z vyprahlých lesů chodili většinou s prázdnými košíky. Ani letos zatím na Blanensku příliš nepršelo. O to větší překvapení zažil ve čtvrtek v podvečer při procházce Marek Audy z Jedovnic s manželkou Světlanou. V okolí obce Vratíkov na Boskovicku zažili pravou houbařskou žeň.

Domu si donesli plný batoh hub. „Našli jsme májovky, kozáky a také křemenáče. Na křemenáče jsem přitom v tuto dobu v lese na Blanensku v životě nenarazil,“ usmíval se muž.

Podle mykologa Vladimíra Antonína z botanického oddělení Moravského zemského muzea se na kozáky i křemenáče v tomto období v lese narazit dá. Ovšem musí zapršet. „Jih Moravy je už několik let na suchu. Prší zde minimálně a to se samozřejmě odráží na tom, co v lese roste za houby. Přesto jsou v regionu místa, kde trochu zapršelo a tam se houby najít dají. Ale je to zatím bída. Rostly májovky a sem tam kozáci. Ale málo,“ uvedl Antonín.

O mnoho lepší to není pro houbaře ani v dalších místech České republiky.