Hořčice v puse a opičí dráha. Děti se loučily s prázdninami

Klepačov /REPORTÁŽ/ - U Statku Samsara na Klepačově stojí rozcestník. Na jednu stranu šipka posílá pocestné ke slalomečku, další ukazuje směr k opičí dráze. „Ulov si svůj bonbon,“ hlásá ta oranžová. Zaměstnanci Samsary v neděli uspořádali pro děti i dospělé rozloučení s prázdninami.

Děti pobíhají s pomalovanými obličeji a s figurkami vytvarovanými z balonků mezi soutěžními i nesoutěžními stanovišti. Běhají s míčkem na prkýnku, loví rybky z bazénku. U výběhu lam se snaží uhodnout, z čeho bolí tyhle velbloudy bez hrbů bříško. Čeká na ně i hádanka, jak vypadá lamí srst a bobky.

Na dlouhém stole je pro soutěžící nachystaná řada zakrytých misek. Děti s očima zavázanýma šátkem ochutnávají a hádají, co že to mají za dobrotu v puse. „Mouka? Skořice? Horká čokoláda?“ hádá jeden z kluků. Je to kakao. Pod víčky jsou schované kousky jablek, nastrouhaný kokos, kedlubna, med, hořčice či mléko.

O kousek dál si děti se škraboškou na očích loví bonbony. Cukrlata jsou přivázaná na provázku. „Snad si neustřihne prst,“ obává se trochu maminka, když sleduje dceru, jak poslepu mává nůžkami. Hned vedle rodiče povzbuzují své ratolesti při házení barevných kroužků na cíl.

K opičí dráze se nadšeně řítí párek kluků. „To je jako lasery ve filmu,“ cpe se ten větší do prostoru mezi stromy, kde jsou cik cak navázané provazy. Děti se tudy musí protáhnout na druhou stranu, aniž by rozezvonily zvonky. Další lana jsou natažená vedle výběhu. Překvapené lamy pozorují, jak děti poslepu absolvují tenhle kousek dráhy. Stromy jsou pro jistotu obalené, kdyby byl někdo přece jen moc rychlý a nestačil před nimi přibrzdit.

Kdo má z malých závodníků soutěžní lístek plný razítek, dostane domácí limonádu. Ta v horkém letním odpoledni určitě přijde k chuti. Zatímco lístky čekají na slosování, zábava pokračuje dál. Hlavně těm nejmenším učarovali roztomilí králíci. Vana s mýdlovou vodou je v obležení. Kluci i holky se snaží vyrobit bublinu. Sem tam se mezi ně vloudí i nějaký táta, aby jim ukázal, jak nejlíp na to. „Pozor, pozor. Všichni všeho nechte a pojďte sem,“ volá do mikrofonu moderátorka zábavného odpoledne. Na programu je let modelu policejního vrtulníku. Vrtule se roztáčejí, vrtulník stoupá a krouží údolím. Pak přichází na řadu i model auta. Jeho řízení majitel přenechává dětem. V mžiku za ním stojí fronta.

Na rožni se opéká maso, králíci skáčou slalom, prolézačky jsou obklopené rozdováděnými dětmi. Dospělí se chystají na komentovanou ochutnávku piv. Na pódiu se chystá další program. Rozlučka s prázdninami ještě nekončí.