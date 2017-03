OBRAZEM: Dělnický dům v Blansku ovládla show začínajících barmanů

Blansko, Skalice nad Svitavou – Na tu ranní jízdu autobusovou linkou ze Skalice nad Svitavou do Boskovic řada lidí nezapomene. Mohla totiž skončit tragicky. Autobus se čtyřiceti školáky uvízl na železničním přejezdu ve Skalici nad Svitavou. Rychlíky tudy jezdí až devadesátikilometrovou rychlostí. Podle svědků vjel autobus do kolejiště v době, kdy svítila červená. Případem se od úterý zabývá Okresní soud v Blansku. Rozsudek má padnout ve čtvrtek. Řidiči hrozí za obecné ohrožení z nedbalosti až pět let vězení.