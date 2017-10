Oborský rybník má nového majitele. Ještě před předáním se uskuteční výlov

Adamov – Barvy, štětce, ředidlo, škrabka. Do batohu také patří pilka, nůžky a na cestu dobrá nálada. S takovou výbavou vyráží manželé Helena a Eduard Kokrdovi z Adamova na Blanensku do přírody už několik desítek let. V terénu svítí na stromech nebo sloupech veřejného osvětlení stovky turistických značek, které od osmdesátých let obnovují.