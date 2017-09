Objev. Blansko je o sto let starší, zjistili archeologové

Blansko /FOTOGALERIE/ - Převratnou novinku k nejstarším dějinám Blanska vydal v těchto dnech kostel svatého Martina v Blansku. Odborníci tam odkryli střepy keramiky z první poloviny jedenáctého století. To znamená, že jsou zhruba o sto let starší než první písemná zmínka o městě.

Střepy tisíc let staré keramiky odhalil výkop u kostela svatého Martina v BlanskuFoto: Deník / Štégnerová Jana

Archeologa Miroslava Dejmala stáří předmětů překvapilo. „Nález z první poloviny jedenáctého století jsme opravdu nečekali. Počítali jsme spíš s předměty spadajícími do století dvanáctého,“ připustil odborník z obecně prospěšné společnosti Archaia Brno. Tisíc let staré kousky nádobí z kuchyně dávné hospodyně poputují do Muzea Blanenska.

První zmínka o městě pochází z roku 1136 a popisuje spor mezi olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a brněnským knížetem Vratislavem. Šlo právě o stavbu kostela na ostrohu nad meandrem řeky Svitavy. Že tam už předtím stál kostel nebo biskupský dvůr, archeologové předpokládají.



Farnost chce na místě postavit nové centrum pro mládež. Proto začali dělníci kopat vodovodní přípojku, archeologové na stavbu dohlíželi. Na místě starého hřbitova citlivě odstranili vrstvu hrobů. A kopali dál. Objevili sloupové jámy a kousky omítky. Šlo o zbytky dřevohliněné stavby, snad už zmíněný biskupský dvůr. Vedle nich je na dně výkopu vidět původní kamenná ohradní zeď kostela. „Podél ní budeme pokračovat. Napřed ale musíme sehnat bagr,“ osvětlil další postup výzkumu jáhen blanenské farnosti Oldřich Němec.



O historii Blanska se už dlouho zajímá Jiří Kučera z blanenské radnice. „Je to potěšující zpráva. Hmatatelné důkazy přímo z Blanska, které by historii města posunuly před rok 1136, zatím chyběly,“ podotkl.



BOHATÁ HISTORIE



Na místě dnešního kostela stál už od první poloviny dvanáctého století románský chrám. Později ho církev nechala přestavět v gotickém slohu. Nynější barokní svatostánek pochází ze sedmnáctého století. Lidé tam přichází postát u pamětní desky šlechtičny Karoliny Meineke. Velmi oblíbené jsou výstupy na věž, kde na návštěvníky čeká jeden z nejstarších zvonů na Moravě a krásný výhled. Ti zvědavější objeví zbytky gotického portálu nebo románskou plastiku.