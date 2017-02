Obcí projíždí tisíce aut denně. Závist chce podjezd na silnici I/43

Blanensko – V Závisti na Blanensku se nedávno konaly opakované volby do obecního zastupitelstva. To, že obec, kde žije zhruba sto čtyřicet lidí, bude mít nové vedení, místní příliš neřešili. Tématem číslo jedna je podle nich už léta dopravní situace na silnici I/43 z Brna do Svitav. Ta Závist rozděluje na dvě části. Jezdí po ní denně tisíce aut velkou rychlostí.

Přitom z jedné části obce do druhé není žádný značený přechod pro chodce. Jen místo pro přecházení. „Před několika lety jsme si vybojovali alespoň místo pro přecházení, snížení rychlosti na šedesát kilometrů a výstražné dopravní značky. V úseku autobusových zastávek, ze kterých děti jezdí do školy. Obec tam dala i měřič rychlosti, ale stejně to nepomáhá, protože spousta řidičů rychlost nedodržuje,“ postěžovala si jedna z místních obyvatelek Jana Minaříková.

Podobně to vidí i důchodce Milan Horák. „Dopravní situace je tady hrozná. Přes obec vede nejrušnější tah v regionu a kolikrát je to o život přes silnici vůbec přejít. Není tu žádný přechod ani podchod či nadchod,“ řekl muž.

Ředitelství silnic a dálnic v těchto místech v budoucnu počítá s podjezdem, který by problém vyřešil. Ten má ale stát nejdříve v roce 2020. Podle obyvatel z Blanenska je podobných úseků na zmíněné silnici celá řada. O plánovaném tahu D43, který by část problémů vyřešil, si však mohou nechat zatím jen zdát. Jeho výstavba je v nedohlednu. Silničáři ale plánují na I/43 na Blanensku v budoucnu další úpravy za desítky milionů korun. Mají zvýšit bezpečnost řidičů a zajistit plynulejší provoz.

Letos na jaře se má například opravovat most v Černé Hoře. Za to bude ráda jedna z obyvatelek, která v jeho blízkosti bydlí. „Auta mi jezdí deset metrů od domu. Těžko se tam vyhýbají, kolikrát sjedou i do příkopu. Když tam jednou skončí náklaďák, může mi najet do domu. Ty otřesy a hluk jsou šílené, každý večer se modlím za to, aby tam byla protihluková stěna,“ popsala žena, která si nepřála zveřejnit své jméno. Redakce je zná.

Šéf blanenských silničářů Miloš Bažant upřesnil, že na stavbu je vydané stavební povolení. „Na mostě se počítá i s protihlukovými prvky. Ve směru na Svitavy budou auta jezdit po stavbě, ze Svitav na Brno povede objízdná trasa přes Černou Horu,“ uvedl nedávno Bažant.

Na křižovatce do Milonic zase chybí odbočovací pruh. Do něj se budou řidiči řadit nejdříve za dva roky. „Je to investice za pět milionů korun,“ řekla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová.

Odbočovací pruhy chybí také na křižovatce z I/43 do ulice Jiráskova ve Svitávce. I tam už bouraly desítky aut. Další rizikový úsek je podle Ředitelství silnic a dálnic lokalita lomu u Černé Hory, který je v zimě téměř nesjízdný. Vyřešit to má v budoucnu přeložka silnice v délce asi půldruhého kilometru. Za více než sto milionů korun. Podobně jako u Svitávky se tam pustí dělníci do práce až po roce 2020. Loni upravili nebezpečný úsek u Bořitova. Za více než dvanáct milionů korun. Přesunuli autobusové zastávky na přehlednější místo a udělali u nich zálivy a chodník. Ve směru na Svitavy přibyl také odbočovací pruh do obce.

