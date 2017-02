Obce povolují odstřel kormoránů. Ti se krmí na řece Svitavě

Jižní Morava – Každodenní cesta do práce by se už na konci února mohla podstatně zkomplikovat Zuzaně Smrčkové, která do Brna dojíždí z Kuřimi. Pondělní jednání s jihomoravským hejtmanem Bohumilem Šimkem totiž podle odborářů nepřineslo žádné výsledky a stávka řidičů autobusů stále hrozí. „Nevím, co bych dělala. Auto nemám a vlaky jezdím nerada. Mám problémy s koleny takže mi schody u nástupišť nedělají dobře," vysvětlila žena.