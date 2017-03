Nový povrch silnice? Silničáři ho budou brzo reklamovat

Blansko /FOTOGALERIE/ - Na podzim položili dělníci v úseku silnice Blansko - Šebrov-Kateřina nový mikrokoberec. Na dvou místech. Měl zakrýt poškozené části silnice a v místech častých dopravních nehod zlepšit její protiskluzové vlastnosti. Už tehdy byla novinka pod ostrou palbou kritiky.

Podle řidičů totiž firma položila koberec nekvalitně. A po zimě je stav opravené silnice ještě horší. „Tak odfláknutou práci jsem dlouho neviděl. Hrbolatý povrch, na krajnicích se drolí, jednotlivé pásy koberce na sebe špatně navazují," popsal jeden z řidičů Radek Pukl.

Podle šéfa blanenských silničářů Miloše Bažanta budou nový povrch v nejbližší době reklamovat. „Přesný rozsah vad ještě nemáme zpracovaný. Koberec ale není dobře položený. Na několika místech se drolí krajnice a jsou tam další chyby. Opravu budeme určitě reklamovat," potvrdil Bažant.

Zakázku za zhruba tři a půl milionu korun získala brněnská firma PDC Simost. Nedostatky připouští. „Oficiální reklamace k nám ještě nedorazila. O problému ale víme. Koberec není položený dobře. Dělal se v době, kdy nebyly ideální klimatické podmínky. Rozsah oprav případně novou pokládku budeme řešit s investorem," řekl jeden z pracovníků firmy Martin Kočí.

Stejná firma pokládala mikrokoberec i na Vyškovsku. Mezi Vyškovem a Drnovicemi. Práce tehdy stály bezmála čtyři miliony korun. „O zásadních nedostatcích na novém povrchu nevím. Ještě to po zimě nemáme zmapované, ale podle předběžných zpráv se jedná jen o drobné vady a poškození," řekl šéf vyškovských silničářů Richard Pokorný.

Mezi Blanskem a Šebrovem-Kateřinou se v minulosti stala řada dopravních nehod. Na vině byly kromě rychlé jízdy řidičů také velmi špatné protiskluzové vlastnosti silnice. Ty odhalilo měření odborníků. I když to na řadě míst na první pohled není vidět. „Asi sedmdesát procent pět a půl kilometru dlouhého úseku cesty mezi Blanskem a Šebrovem je v havarijním stavu," upozornil před časem Leoš Nekula ze společnosti Měření PVV, která měření provedla.

Jako řešení tehdy odborníci navrhli umístění emulzního mikrokoberce. Ten je nyní na silničním mostě přes řeku Svitavu a v úseku od mostu u Hradského tunelu ke Kateřinskému mostu. Podle silničářů je položení mikrokoberce levnější než frézování do hloubky a pokládka nového asfaltu. „Nejde použít všude. Jedná se o místa, kde není poškozené podloží silnice do velké hloubky. Odfrézuje se jen minimální vrstva a položí se asi centimetrový mikrokoberec. Není to ale nic speciálního proti smykům. Koberec prostě zpevní povrch silnice a prodlouží její životnost o několik let. Tím se ale zároveň zvýší i její protiskluzové vlastnosti, protože bude hrubší," řekl Bažant.