Novinky v nemocnicích? Pokoje pro dva, drahé přístroje

Blanensko, Vyškov – Kratší vyšetření a menší dávka záření. Tyto výhody nabídne pacientům v Blansku nová pokročilejší počítačová tomografie neboli CT. „Přístroj umožní také víc vyšetření," uvedla mluvčí tamní nemocnice Kateřina Ostrá. Tento druh rentgenu patří mezi drahé novinky, které letos vylepší vybavení nemocnic na Blanensku a ve Vyškově.

Boskovická nemocnice. Ilustrační foto.Foto: archiv nemocnice

Potěší třeba i pacienty na rehabilitaci. Díky rekonstrukci zázemí potřebného k vodoléčbě, na kterou do bazénu v blanenské nemocnici dojíždí také František Novák z Adamova. „Chodím si tam zaplavat a navštěvuji cvičení pro staré lidi. Mám problémy s nohama, vodoléčba mi moc pomáhá a zaměstnanci jsou tam moc příjemní," ocenil čtyřiaosmdesá­tiletý muž.

Modernizace vylepší i vybavení. Na jednotce intenzivní péče v Blansku přibudou dva plicní ventilátory a oční optika se přesune na dosud nevyužívané místo.

Nemocnice v Boskovicích plánuje dvě investice závislé na státních dotacích. „Chceme vybourat a předělat podlahy, upravit čekárny, vybavit je novým nábytkem a zpracovat všechny veřejné prostory do jednotného stylu. Na to je předběžný rozpočet třicet milionů korun. Dál plánujeme nákup lékařských přístrojů pro obnovení současných technologií za padesát milionů korun," upřesnil tamní analytik Dan Štěpánský.

Úplné rekonstrukce budovy B s ušním, nosním a krčním oddělením a neurologií se dočkají pacienti ve Vyškově. Akci za zhruba 135 milionů korun chtělo vedení tamní nemocnice rozjet už loni, ale ministerstvo zdravotnictví ji do plánů zařadilo až na letošek. „Nyní musí vyčkat na ukončení výběrových řízení, nejdřív tak práce začnou v červnu," přiblížila ředitelka nemocnice Věra Seidlová.

Upozornila, že rekonstrukce je už nutná. Budova má špatné rozvržení a je tam třeba vyměnit okna. „Topení nelze regulovat, výtah slouží bez nových bezpečnostních prvků. Na první pohled je viditelné i celkové opotřebení budovy jak uvnitř, tak zvnějšku. Navíc do ní zatéká," shrnula ředitelka s tím, že ušní, nosní a krční oddělení se přesune do budovy C.

Pokoje v budově B budou po modernizaci dvou-až třílůžkové, s vlastním sociálním zařízením, čajovou kuchyňkou a mycí místností. „Všechna oddělení nově vybavíme nábytkem, vozíky nebo třeba lehátky a technikou za dvacet milionů," informovala Seidlová s tím, že akce neomezí provoz zdravotnického zařízení.

Lepší vybavení pokojů oceňuje třeba Milena Barešová. „Rozhodně je příjemné, když má pacient k dispozici vlastní sociální zařízení a na pokoji je jen s několika lidmi," řekla Barešová.

Vyškovská nemocnice plánuje také například zateplení lékárny a radiodiagnostického oddělení, oddělení dlouhodobě nemocných, a nákup nových přístrojů.

Největší investice nemocnicBlansko

• rekonstrukce rehabilitace: 24 milionů korun• nová magnetická rezonance: 51 400 000 korun• nový CT přístroj:18 milionů korun• přesun oční optiky: 600 tisíc korun•obnova plicních ventilátorů: 700 tisíc korun• digitální dermatoskop:330 tisíc korun

Boskovice

• přestavba budovy: 30 milionů korun

• nové přístroje: 50 milionů korun

Vyškov

• rekonstrukce budovy B: 135 milionů korun

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ

ALENA GRYCOVÁ