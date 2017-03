Nové jazykové učebny, dílny. Školy se rozšíří o desítky míst

Blanensko, Vyškovsko – Šest nových tříd pro 180 žáků. Jedno podzemní, dvě nadzemní podlaží. Cena: osmatřicet milionů korun. Jedna z největších letošních akcí ve Slavkově u Brna na Vyškovsku začala. Na Základní škole Tyršova v polovině minulého týdne odstartovaly práce, na jejichž konci objekt získá novou přístavbu.

Základní škola Tyršova ve Slavkově u Brna.Foto: archiv školy

Škola bude už od prvního září schopná pojmout skoro o polovinu víc dětí. S navýšením počtu prvních tříd však letos rodiče z okolních vesnic počítat nemůžou. „Děti z okolí s výjimkou těch z Vážan nad Litavou, kde základní školu nemají, letos přijímat nebudeme,“ uvedl starosta Slavkova Michal Boudný.



A zatímco v letošním školním roce ve městě otevřely čtyři první třídy, pro ten nadcházející bude nejspíš o jednu méně.

Jak před časem poukázal ředitel školy v Tyršově ulici Jiří Půček, většina tříd prvního stupně je plná. Už loni naznačil, že díky přístavbě by ve škole mohly být otevřené další dvě třídy pro prvňáky. „Nemůžeme ale zaručit, že přístavba bude k prvnímu září stát. Můžou nastat komplikace, a kam bychom pak přijaté děti dali?“ ptal se Půček. Nové třídy podle něj otevřou nejspíš ve školním roce 2018/2019.



V nich pak může být i méně žáků než dosud. To se líbí třeba Barboře Vránové. „Určitě je lepší, když je jich ve třídě méně,“ myslí si.



Přístavba bude mít tři nadzemní podlaží. V každém vzniknou dvě učebny, kabinet, hygienické zázemí a sklady. Obdélníková stavba připojená k současnému křídlu budovy získá i výtah. Díky tomu bude bezbariérová.

Rekonstrukce škol

• Přístavba ZŠ Tyršova Slavkov u Brna

Cena stavby: 38 milionů Kč

Dotace: 25 milionů Kč

Počet žáků nyní: 340

Počet žáků po přestavbě: 520



• Nové učebny ZŠ a MŠ Drnovice na Blanensku

Cena stavby: 33 milionů Kč

Dotace: 29,5 milionu Kč

Počet žáků nyní: 85

Počet žáků po přestavbě: až 95

Není to ovšem jediná škola na Vyškovsku, která se aktuálně rozšiřuje o přístavbu. Na kolaudaci nového objektu, díky kterému škola pojme místo 250 hned 308 žáků, se nyní chystají v sousedních Křenovicích. „Vznikne tak jedna přírodovědná učebna pro fyziku a chemii, další pro cizí jazyky, dvě kmenové třídy a několik kanceláří a šatny,“ vyjmenoval ředitel křenovické základní školy Ivan Mazáč. Podle něj v Křenovicích prvního září otevřou dvě první třídy.



Tři nové odborné učebny nejspíš přibudou základní škole v Drnovicích na Blanensku. Ne ale v budově školy. Žáci budou chodit do necelých dvě stě metrů vzdáleného kulturního domu. Třídy tam vytvoří jednopatrovou nástavbu. „Vše záleží na tom, zda dostaneme dotaci z integrovaného regionálního operačního programu. Žádost jsme podali v únoru. Rozhodnutí by mělo padnout letos na podzim,“ sdělila ředitelka drnovické základní a mateřské školy Miloslava Brachová.



Pokud škola dotaci dostane, stavba nových učeben začne už v roce 2018. Výstavba tříd pro pracovní činnosti, environmentální výchovu, která zahrnuje prvouku, vlastivědu i přírodopis, a pro jazykové učebny bude i s vybavením stát téměř třiatřicet milionů korun. „Stavba bez vybavení je vyčíslená na osmadvacet milionů. Dotace činí devětadvacet a půl milionu korun,“ vypočítal drnovický zpracovatel dotací Lukáš Tomko.



Základní škole, která má pětaosmdesát žáků a dojíždí do ní děti třeba z nedalekých Kunic nebo Voděrad, podle ředitelky speciální třídy ke kvalitní výchově chybí. „Jazyková učebna bude vybavená pulty se sluchátky a tablety. V environmentální budou nejrůznější mapy a notebooky,“ přiblížila Brachová. Dodala, že v učebně pracovních činností bude interaktivní tabule a celý prostor přizpůsobí tak, aby tam mohl fungovat keramický kroužek.



Velká oprava letos čeká také drnovickou mateřskou školu. Za dvaadvacet milionů se chystají opravit stávající budovu školky a přistavit další patro. „Školka bude bezbariérová, přibudou výtahy. Myslíme také na ekologii, koupíme tepelné čerpadlo a školka bude úsporná,“ vyjmenoval některá vylepšení tamní starosta Petr Ducháček.



Nyní mateřinku navštěvuje devětašedesát dětí, po rekonstrukci to bude pětaosmdesát.

