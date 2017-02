Nová zóna místo Dukly: lidé si tam odpočinou až v dubnu, stavba se prodraží

Blansko – O zhruba dva miliony korun se prodraží nová odpočinková zóna, která v Blansku zaplní místo po zbouraném hotelu Dukla. Původně měla být hotová už na konci loňského listopadu. Důvodem zdržení i navýšení ceny je podle radnice chyba projektanta.

Dělníci pokračují na stavbě parku po zbourané Dukle v Blansku, ale mají zpoždění. Foto: Kateřina Štefková

„Řešíme nedostatky v projektové dokumentaci. Jde například o izolační fólii nebo nedostatečné výměry u ocelových konstrukcí,“ sdělil blanenský místostarosta Jiří Crha.

Podle jeho slov nyní město o přesné ceně těchto prací jedná, poté bude zhruba dvoumilionovou částku požadovat po projektantovi díla. Stavba měla původně stát osm milionů korun. „Tato částka stačí na dětský koutek s hracími prvky, parkurové hřiště, lavičky a vodní prvky,“ vyjmenoval vedoucí městského odboru komunální údržby Petr Rizner.

Nově schválený dodatek smlouvy stanovuje dokončení klidové zóny na třicátého dubna. Bez plánované kavárny.

Blanenská opozice ale navrhovala, aby na náměstí Republiky vyrostly místo hotelu sociální byty, kterých je ve městě nedostatek.

Navíc byl podle opozičníků problém v referendu, v němž obyvatelé města o osudu hotelu rozhodovali. „Když to řeknu jemně, bylo nepřesně formulované. Lidé se domnívali, že za deset milionů korun se všechno zboří a místo se vydláždí. Ukázalo se, na co jsme poukazovali,“ narážel opoziční blanenský zastupitel Stanislav Navrkal na rozlehlý suterén hotelu, který i po demolici Dukly zůstal zachovaný.

Právě o nebytové prostory suterénu měla před časem zájem divadelní společnost Kolárka. U města ale neuspěla. V prvním patře má být totiž kavárna a ta podle blanenského vedení nezapadala do plánů Kolárky. Jako další důvod uvedla radnice nedostatečně zpracované ekonomické otázky zástupci Kolárky tak, aby zaručovaly bezproblémové působení divadla.

Podle vedoucí divadla Evy Petrželové je to ale o prioritách města. A současné vedení podle ní nemá o stálou divadelní scénu zájem. „Místo po Dukle je jak přelepené dětskou obrázkovou náplastí. Směšné a dočasné. Pod takovou náplastí se rána nikdy nezahojí,“ okomentovala zvolené řešení Petrželová.

Pronájem: kavárna, co není

Do dvacátého března se můžou hlásit zájemci o pronájem suterénu a kavárny v místech bývalého hotelu Dukla. I přesto, že kavárna zatím nestojí. „Není to běžný postup. V době výstavby ale chceme řešit některé úpravy, které by vyhovovaly novému provozovateli. Také by získal čas připravit si vybavení,“ zdůvodnil netradiční postup vedoucí blanenského odboru komunální údržby Rizner.

O nabídce prostor ví i původní zájemkyně, vedoucí divadla Kolárka Eva Petrželová. „O pronájmu ale neuvažujeme. Z neoficiálních zdrojů jsem slyšela, že by pronájem měl stát osm milionů na patnáct let. To si nemůžeme dovolit,“ uvedla Petrželová.

Rizner takovou sumu odmítá. Podle něj výše nájmu závisí na tom, kdo si plochu na stanovených patnáct let pronajme a k jakému účelu. Prostory je navíc nutné upravit. Nájemné může vybraný zájemce splácet i investicí do úprav suterénu.