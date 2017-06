Nová sportovní hala? Jasněji bude v září. Boskovice zvažují areál školy Sušilova

Boskovice – Novou variantou stavby chybějící sportovní haly se na svém posledním zasedání zabývali boskovičtí zastupitelé. Vyrůst by mohla v areálu Základní školy Sušilova. „Zastupitelé se shodli, že do září prověří, je-li tuto variantu možné uskutečnit. Diskuse byla klidná a drtivá většina hlasujících byla pro schválení usnesení," oznámil mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.

Ilustrační foto.Foto: www.pixabay.com

Návrh počítá i s odkupem budovy jízdárny. Ta je v současnosti majetkem soukromé osoby. Budova se v případě výstavby s novou sportovní halou propojí.

Zazněl také dotaz, jestli je reálné do září návrh prověřit a z jakých peněz město studii zaplatí. „Jsem schopni do září tyto závěry a posouzení udělat. Co se týče peněžní stránky, jde o výdaje do sta tisíc korun. Uhradíme je z peněz určených na studie a projektové dokumentace,“ reagoval vedoucí investičního odboru města Petr Zouhar.

S návrhem nové haly v Sušilově ulici přišel v květnu zástupce sportovců František Učeň. Doposud je ovšem stále ve hře také varianta stavby v areálu Červené zahrady, schválená před dvěma lety.