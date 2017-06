Nová i rozbitá. Do Klepačova se silničáři vrátí v létě. Na opravy čekají i jinde

Blansko /INFOGRAFIKA/ - Víc než osmnáct milionů korun. Tolik peněz stála oprava silnice do blanenské místní části Klepačov. Kromě nového povrchu tam dělníci v prudkých serpentinách postavili opěrné zdi a okolní svahy zajistili speciálními sítěmi a rohožemi. Právě s těmi úpravami původně nepočítali a práce se tak z loňského léta protáhly až do těchto dní.

Silnice už je nyní průjezdná bez omezení. Místní ale mají připomínky. „Za opěrné zdi a speciální sítě se utratily miliony. To už nemohli silničáři pořádně opravit i rozbitý příjezd do obce? Serpentiny jsou nově vysoustružené jak v Alpách. Jenže na opravený úsek navazuje rozmlácená cesta. Díry teď sice narychlo zalátali asfaltem, ale pořád je to tam na vyražení zubů. Místo děr jsou hrby,“ zlobí se jeden z tamních řidičů Vladimír Vaněk.

Podle šéfa blanenských silničářů Miloše Bažanta nepatřil zmíněný úsek do rozsáhlých oprav. „Rozbitou část silnice opravíme zvlášť letos v létě. Nebyla součástí původního projektu. Je dlouhá zhruba půl kilometru,“ řekl Bažant.

V těchto dnech se mají dělníci pustit do opravy nedávno položeného mikrokoberce na silnici mezi Blanskem a Šebrovem-Kateřinou. Ten podle silničářů udělala firma nekvalitně. „Na některých místech se musí odfrézovat a položit nový. Povrch jsme reklamovali,“ poznamenal ke tříapůlmilionové zakázce Bažant.

Na stejné silnici už řidiči léta kritizují úsek u odbočky do obce Olomučany. Po zimě tam zůstává velké množství výtluků, které silničáři jen flikují. S rozsáhlejší opravou tam zatím nepočítají. „Mrsknou tam asfalt a uplácají ho lopatami. Jsou tam pak velké hrby. Takto se silnice opravují asi jen na Blanensku. Když jedu kamkoli jinam do sousedního okresu, jsou výtluky krásně vyřezané a zapravené,“ řekl jeden z řidičů, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

Také řidičům na Vyškovsku hodně dlouho vadí rozbitý úsek na silnici mezi Zouvalkou a Bohdalicemi. „Na úsek od Zouvalky na Bohdalice a obchvat Manerova chystáme projekt. Stejně jako na cestu z Bohdalic na Nesovice. Oprav se tam ale lidé dočkají nejdřív za dva tři roky,“ řekl šéf vyškovských silničářů Richard Pokorný.

Rostislavu Kubíčkovi z Vyškova vadí rozbitá silnice druhé třídy mezi obcí Tučapy a Vyškovem. „Je to katastrofa. Silnice je plná propadlin a děr, přitom jde o poměrně důležitý tah,“ podotkl muž.

ČEKÁNÍ NA DOTACE

Podle Pokorného cestáři čekají na schválení dotací. Do práce se dělníci chtějí pustit ještě letos. Opravy mají stát přes sto milionů korun.

Rozbitý je také průtah Vyškovem v Purkyňově ulici. Tam mají dělníci od srpna opravovat zhruba osmisetmetrový úsek. Nový povrch bude stát přes dvanáct milionů korun. „Začátek opravovaného úseku je u křižovatky Purkyňovy a Nosálovské ulice, konec na křižovatce Purkyňovy a Brněnské. Opravy rozdělíme do dvou etap. Součástí rekonstrukce je výměna stávající dlažby, pročištění dešťových vpustí a obnova vodorovného značení,“ upřesnil silničář Richard Pokorný. S prací mají dělníci skončit nejpozději do léta příštího roku.