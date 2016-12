Nočnímu silvestrovskému ohňostroji v Blansku dala zelenou nová vyhláška

Brno, Blansko – Pestrobarevné růžice světýlek a velké rány, které způsobují rachejtle a petardy mohou lidé přes celé vánoční svátky vidět denně. Pouštějí je děti i dospělí, často bez ohledu na denní dobu. Na noční výtržníky si pak lidé stěžují strážníkům. Často kvůli zvířatům.

Novoroční ohňostroj. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Brno, ani okolní obce vystřelování petard a rachejtlí neregulují. „Odpalování neomezujeme, lidé však musí dodržovat noční klid," sdělila Zuzana Taušová z brněnského magistrátu. Stejné to je třeba v Rosicích, Tišnově nebo Šlapanicích na Brněnsku.

Ani na Silvestra pro milovníky barevných jisker zastupitelé nestanovili výjimku. „V Brně taková výjimka momentálně neexistuje. Novoroční oslavy ale lidé obecně tolerují a chápou jako kulturní zvyklost. Musí to být ovšem v rozumné míře," vysvětlil mluvčí brněnských strážníků Pavel Šoba. Nejčastěji vyjíždí kvůli stížnostem mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno, hlavně kvůli zvířatům.

Také v Tišnově přistupují k ohňostrojům podobně. V regulaci této zábavy nevidí smysl. „Vydávat zákaz, který by neměl kdo a zejména jak účinně kontrolovat, nedává příliš smysl. Navíc se domníváme, že toto není problém, který by město nějak významně trápil. Stížnosti řeší městská policie jen ojediněle," uvedl mluvčí Tišnova Roman Skřepek.

V Blansku vyhlášku, která by omezovala odpalování petard a ohňostrojů, nemají. Podobně jsou na tom i ostatní obce a města v regionu. Podle místostarosty Blanska Jiřího Crhy mohou lidé odpalovat ohňostroje, které váží do deseti kilogramů, prakticky kdykoliv. „To nám hlásit nemusí. Nesmějí ale porušovat dobu nočního klidu, která platí od desáté hodiny večer do šesté ráno," uvedl Crha.

Blanenští zastupitelé však nedávno schválili novou vyhlášku o vymezení kratší doby nočního klidu, která začne platit od jednatřicátého prosince. Zahrnuli do ní osm termínů v roce, kdy je možné porušit zákonem stanovenou obvyklou dobu nočního klidu. To vítají především pořadatelé kulturních akcí, které se v Blansku tradičně konají. Jejich pořádání totiž nedávno zkomplikovala novela zákona o přestupcích, která od října sebrala obcím možnost udělit organizátorům akcí výjimku z rušení nočního klidu. Nová vyhláška mimo jiné platí od dvou do šesti hodin ráno v noci z jednatřicátého prosince na prvního ledna, kdy lidé slaví příchod nového roku.