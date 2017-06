Nevyužité budovy? Místo škol jsou v plánu byty a obchody

Blanensko, Vyškovsko - V centrech měst na Blanensku a Vyškovsku je řada nevyužitých budov. Ať už v majetku měst, Jihomoravského kraje, nebo soukromých osob. Deník Rovnost přináší jejich přehled.

Výšková budova na okraji blanenského Wanklova náměstí. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Charvát

HROZÍ DEMOLICE. Nejistý osud má například zchátralý měšťanský dům vedle radnice v Husově ulici ve Slavkově u Brna na Vyškovsku. Zástupci města už dlouhou dobu zvažují jeho demolici. „Čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury. Posuzuje, zda bude budova zapsaná na seznam kulturních památek, nebo ne," řekla mluvčí města Veronika Slámová.

KOMUNITNÍ DŮM. Prostory bývalého oděvního učiliště v Havlíčkově ulici v Boskovicích na Blanensku měli dělníci upravit na komunitní dům. Kraj tam plánoval malé byty pro jednotlivce, například pro starší lidi nebo pro rozvedené, kteří potřebují řešit změnu životní situace. A také bydlení pro začínající rodiny nebo pro rodiny s dětmi. „Podle posledních informací kraj na projekt nemá v rozpočtu vyhrazené peníze," uvedla boskovická radní Jaromíra Vítková. Přestavba bývalé školy přijde asi na čtyřiačtyřicet milionů korun.

KASINO V CENTRU. Velkou část desetipatrové výškové budovy na Wanklově náměstí v Blansku koupila od města před lety společnost LL Holding. V takzvaném ABCentru měly být byty, kancelářské prostory, restaurace, obchody a plocha pro parkování. Včetně luxusního kasina. Vyhláška o zákazu hazardu však udělala investorovi čáru přes rozpočet. „Když LL Holding žádala o udělení výjimky, uvedla, že vyhláška ohrozila její projekt. My jsme ve městě hazard zakázali plošně a výjimky dávat nemůžeme," poznamenal blanenský místostarosta Jiří Crha. Budova je léta z velké části opuštěná a chátrá.

ŠKOLA NA PRODEJ. V budově na náměstí Svobody ve vyškovské místní části Dědice sídlila Střední odborná škola ekonomická a zdravotnická. Ta se před časem sloučila s tamním gymnáziem. V Dědicích fungovalo už jen osm tříd a provoz se nevyplatil. Nyní kraj, tedy majitel objektu, uvažuje o prodeji. „Vybíráme firmu pro znalecký posudek. Budovu chce kraj prodat," potvrdila mluvčí kraje Monika Brindzáková.

BYTY A OBCHODY? V Bučovicích na Vyškovsku kraj sloučil gymnázium s obchodní akademií. Studenti akademie se přesunuli z budovy v Komenského ulici do areálu gymnázia v Součkově ulici. V prostorách akademie nyní škola ještě využívá tělocvičnu, počítačové učebny a jídelnu. Budova bude prázdná po výstavbě školní jídelny na gymnáziu. Zřejmě do poloviny příštího roku. Zástupci města nedávno uvedli, že si v budově dokáží představit menší byty nebo obchody. Mluvilo se také o přesunu muzea z bučovického zámku do těchto prostor a nové knihovně. „Nějaké záměry máme, ale ještě je nezveřejníme," řekl bučovický starosta Jiří Horák.