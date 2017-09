Blanenští netrpělivě vyhlížejí nový park po Dukle. V ohrožení je i třetí termín

Blansko /FOTOGALERIE, VIDEO/ – Dlouhá zima, oprava schodů, problémy s nátěrem pergoly a nedodržení stavebních prvků z projektové dokumentace. To jsou podle vedení města důvody zdržení stavby klidové zóny v centru Blanska. Ta zaplní prostor po zbouraném hotelu Dukla. Původně měla být otevřená už minulý rok na podzim.

Obyvatelé Blanska prodlužující se stavební práce i podobu nově se rýsujícího parku kritizují. „Mrzí mě, že to stálo tolik peněz a není to pěkné, ani vhodné pro staré lidi. Kdo z důchodců si tam půjde sednout, když tam od rána do večera svítí slunce,“ stěžovala si například Marta Dvořáková.

Moc velké pochopení pro novou klidovou zónu nemá ani Helena Volgemutová. „Zatím to vypadá podivně. Vidím jen beton a železo. Nechápu moc, co to má ve výsledku být. Navíc, do konce září to určitě nestihnou,“ usoudila Volgemutová při pohledu na staveniště.

Otevření parku bylo odložené už dvakrát. Druhým nesplněným termínem byl letošní duben. Úředníci města tehdy nový park nepřevzali. „Některé části nebyly upravené podle představ architekta. U jiných nejsme spokojení s kvalitou práce,“ vysvětlil na začátku července místostarosta Jiří Crha.

Největší vliv na zpoždění stavby mělo podle blanenského starosty Ivo Poláka počasí. „Velkým problémem byly nevyhovující klimatické podmínky. Poslední zima začala brzy a trvala až do března. To práce velmi zdrželo. Mráz navíc poškodil schody, které dělníci postavili na podzim. Ty teď opravují,“ uvedl Polák.

Ještě minulý týden považovala radnice termín dokončení za reálný. Teď jsou představitelé města v odhadech opatrnější. „Čekalo se ještě na výrobu některých komponentů. Firma minulý týden poslala na staveniště další dělníky. Je třeba ještě pár věcí dodělat. Jestli to do konce září nestihnou, budeme muset zvážit, zda s firmou pokračovat ve spolupráci,“ sdělil ve čtvrtek starosta.

Park má být určený pro návštěvníky všech generací. „Každá generace by měla mít v parku svůj prostor, který ji vyhovuje. Pro všechny je pak důležitý stín a další parkové prvky, například voda. Ať už tekoucí či vodní plocha. Důležité je také odhlučnění prostoru od okolního provozu. Myslím, že záměr je v tomto případě dobrý. Budoucnost funkčnost a oblíbenost místa prověří,“ řekla na adresu klidové zóny zahradní architektka Dana Münsterová.

Součástí areálu budei kavárna. Vzniknout má v suterénu pod parčíkem. „Doděláváme projektovou dokumentaci. Příští týden vyhlásíme výběrové řízení na její stavbu,“ oznámil blanenský vedoucí odboru investičního a územního rozvoje Marek Štefan.

O klidové zóně

· V roce 2011 koupilo město Blansko chátrající budovu hotelu Dukla.

· Demolice hotelu přišla město na 6,9 milionu korun. Rozhodli o ní v roce 2014 obyvatelé v referendu.

· Plánované náklady na stavbu nové klidové zóny byly 8 milionů korun.

· Cena se ale ještě změní. Konečná částka bude známá v prosinci 2017.

· Stavba má být hotová do 30. září letošního roku. Park se měl přitom původně otvírat už v listopadu 2016.

· Součástí areálu bude i kavárna v suterénu za necelých 6 milionů korun.