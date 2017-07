Nekonečný příběh plotu kolem blanenského lomu pokračuje. Chybí na něj peníze

Blansko /FOTOGALERIE/ – České dráhy i následní soukromí majitelé slibovali, že lom v blízkosti železničního koridoru oplotí. Nikdy se na to ale nenašly peníze. Většina lidí pochybuje, že by plot něco změnil.

Z plánů na vybudování základny pro potápěče podle jednoho z majitelů nesešlo. Základnu plánoval i předchozí majitel. O plotu kolem blanenského zatopeného kamenolomu je však plno řečí o dost déle.

Slibovaly ho už České dráhy. Nakonec se problémového lomu a přilehlých pozemků zbavily jako nepotřebného majetku v roce 2010. Soukromý majitel přistoupil na podmínku, že lom oplotí, aby se zabránilo nebezpečnému přecházení tratě. To se nepovedlo a problém přešel na další majitele. Jeden z nich, Jaroslav Činčala, se už nechce k plotu vyjadřovat. „Oproti minulým letem není žádná změna. Na plot nemáme peníze,“ odpověděl.

Jen začalo léto, objevili se na březích blanenského lomu první návštěvníci. I když všichni ví, že vstupují na soukromý pozemek, koupání v lomu je zakázáno a zakázáno je také přecházení přes koleje. Skalní příznivce koupání v lomu nic neodradí. Čistá voda a trocha vzrušení z projíždějících vlaků si získávají stále další fanoušky. Lom je přitom u lidí oblíbený odjakživa. Odkdy je v něm voda, si už nikdo nemůže vzpomenout. Lidé tipují, že od šedesátých nebo sedmdesátých let. „Zrovna dneska jsme se bavili o tom, že by nás zajímalo, odkud se ta voda bere a kam odtéká. Že je tak čistá,“ přemýšlí Pavel Svoboda z Blanska. Ten si sem k večeru jezdí na kole zaplavat často. Většina lidí, co se přijdou do lomu vykoupat, přechází koleje buď u lomu nebo na nádraží. Cesta vede také ze Starého Blanska, ale tu využívají pouze ti, kteří k lomu potřebují dojet autem.

Historie lomuKamenolom byl založen roku 1925 a rozšířen v roce 1926. Vlastníkem lomu se stal Milan Vuletič.

Náhle ho zatopila voda, na dně zůstala i důlní technika-vozíky, koleje, zábradlí.

Maximální hloubka je osmnáct metrů.

Pozemek kolem lomu patřil Českým drahám. Na plot jim chyběly peníze.

Jako nepotřebný majetek získal pozemek od Českých drah soukromý majitel. Na oplocení lomu mu nezbývaly peníze.

Nedostatek peněz je důvod, proč plot stále nestojí, i pro současného majitele.

Přestože vlaky jezdí těsně kolem slunících se lidí, zatím se tu žádné železniční neštěstí nestalo. Někteří cestující ve vlaku už jsou zvyklí. „Když jsem tady lidi v kolejích viděla poprvé, trochu mě to vyděsilo. Teď už mi to ani nepřijde,“ říká Aneta Pavlíčková, která jezdí vlakem do školy. Uznává, že přírodní koupání je asi lepší než voda s chlorem na koupališti. „Je to zadarmo a není tady tolik lidí jak v aquaparku,“ dodává studentka.

Osudným se spíš než vlak stává koupání bez dozoru plavčíka. Jsou to právě dva roky, co se v lomu utopil devatenáctiletý mladík z Bulharska. Náhle zmizel pod hladinou a tělo z vody vytáhli až policejní potapěči. Otázkou zůstává, jestli by muž žil, kdyby mu v cestě k lomu bránil plot. Kvůli problematickému zajištění bezpečnosti v okolí lomu nemělo před lety o jeho koupi zájem vedení města Blanska. „Byl by problém zajistit, aby se tam při koupání nebo při vstupu k vodě někomu něco nestalo. Ze strany města bylo využití lomu jako koupaliště nereálné,“ řekl před časem blanenský místostarosta Jiří Crha.

Zatopený lom mají i v nedaleké Šošůvce. Tam se už několik let na začátku března pořádá otužilecké exhibiční sranda-plavání. Je přímo v obci a přístup do vody je upravený. Toho se v Blansku asi nedočkají.

JANA ŠTÉGNEROVÁ