Nejrozbitější silnice na jižní Moravě? Mezi Kobylnicemi a Pracemi

Jižní Morava - Už loni vyhrála silnice z Kobylnic na Prace na Brněnsku nelichotivé prvenství za silnici, která je z celého kraje v nejhorším stavu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Václav Pancer

Na serveru Výmoly.cz, který pravidelně pořádá celostátní anketu, na ni upozornil Petr Andrýsek z nedalekých Křenovic na Vyškovsku. „Místem jezdím denně na kole do práce. S každou další jízdou ve mně rostlo přesvědčení, že není možné tudy jen projíždět a nadávat si v duchu. Pak jsem uviděl, jak silnici špatně opravují z našich peněz," popsal už před časem Andrýsek impulz, který ho vedl k zapsání silnice do ankety.

Server Výmoly.cz shromažďuje od lidí fotografie poškozených silnic z celé České republiky. „Hlavním cílem je spolupráce motoristů a silničářů. Data o výtlucích putují k odpovědným lidem. Díky tomu je už polovina všech výtluků, které motoristé od spuštění projektu nahlásili, opravených," shrnul účel serveru i ankety mluvčí projektu Petr Čaník.

Poškozenou silnici za půl roku, který od zisku nelichotivého prvenství uběhl, silničáři ještě neopravili. „Je pořád ve stejném stavu. Podle mě ale není určitě nejhorší. Ve špatném stavu jsou ovšem bohužel prakticky všechny silnice v našem okolí," popsal aktuální situaci starosta Kobylnic Lubomír Šmíd.

Starosta se snaží silničáře upozorňovat i na další poškození silnic. „Vždy je vyfotografuji a posílám na správu silnic. Bohužel mi často odpovídají, že nezáleží úplně na nich, které silnice se dostanou na seznam oprav," povzdechl si starosta.

Chystáme hodně oprav, říká šéf krajských silničářů Komůrka

Brno - Čtyřiadvacet let pracuje u silničářů, od letoška stojí v Jihomoravském kraji v jejich čele. Zdeněk Komůrka jim přišel velet ze Znojma. „Krajskou správu silnic jsem převzal v dobrém stavu," říká o organizaci, kterou vede.

Nenudí vás po skoro čtvrt století práce silničáře?

Určitě ne, práce je tu pořád dost. Poslední dobou hodně investujeme do oprav silnic, ale tím pádem je hodně z nich rozkopaných. Řidičům se to nelíbí, ale pak budou jezdit lépe.

Před dvěma lety obklíčily Brno uzavírky silnic kvůli opravám. Hrozí něco podobného letos?

V okolí Brna ne, ale problémy budou patrně ve Znojmě. Ředitelství dálnic po pětačtyřiceti letech začne stavět obchvat a spolu s tím se potká i rekonstrukce průtahu třemi obcemi nedaleko, kterou připravujeme my.

Kraj nedávno schválil další peníze na projekční práce. Jsou vůbec potřeba?

Určitě, protože musíme připravit řadu projektů na opravy. Problém je také nedostatek projektantů. Když bývalý ministr dopravy Vít Bárta stopl všechny stavby, řada projektantů se dostala do problémů kvůli málo zakázkám. Někteří odešli do jiných oborů. Kvůli nedostatku jsou dnes dražší.

Šakvice projedu traktorem za dvě hodiny, popisuje dobrovolník

Šakvice - Ačkoli to nemá v popisu práce, pomáhá přes zimu v obci, kde žije, s úklidem sněhu na silnicích. Jejich stav není Zdeňku Jakubčíkovi ze Šakvic na Břeclavsku totiž lhostejný. „S obcí spolupracuji už skoro dvacet let. Beru to jako automatickou věc i jako povinnost. V současnosti jsem totiž i zastupitel obce," říká soukromý zemědělec, který je v regionu známý prodejce jahod.

Letošní zimu vyjel Jakubčík do šakvických ulic celkem třikrát. „Po dlouhé době zase víme, jak vypadá zima, kterou známe jen z našeho dětství. Ale jsou roky, kdy pomalu nevíme, co je to sníh. V minulých třech letech jsem vyjel snad jen jednou," pátrá v paměti Šakvičan.

Se svým zetorem projíždí celou obec. „Troufnu si říci, že když nezavazí na ulici zaparkovaná auta, zvládnu odhrnout sníh za dvě hodiny. Úseky, kde jsou širší silnice, je potřeba projet dvakrát," vypočítává Jakubčík.

Úklid chodníků nechává podnikatel na jiných. „Mám velký traktor, na chodníky bych se neodvážil. Měl bych strach, že něco rozbiju. Už tak jsou problémy s poklopy na silnici. Stačí, když jsou o centimetr vystouplé a už to drhne," popisuje muž.

Peníze za svou pomoc pro obec žádné nedostává a ani o ně nemá zájem. „Považoval bych to za divné. Nikdy bych si o ně ani neřekl. Náklady si platím sám. Měl bych se vlézt do šesti set korun za hodinu," počítá dobrovolník.

Kromě nafty jsou v této částce někdy zahrnuté i peníze za zaměstnance. Jakubčík totiž sem tam jezdí i pro silničáře. S traktorem zajíždí odklidit sníh do Strachotína, Dolních Věstonic, Popic, Vranovic či do Pouzdřan. Proto s druhým strojem musí vyjet po obci někdo jiný.

Nejdříve letos kvůli úklidu sněhu Jakubčík vstával v půl šesté ráno. „Ráno jsem projel obcí trasu, kudy jezdí autobus. Nebylo potřeba vstávat dříve. Sníh padal intenzivně od půlnoci, takže až někdy kolem šesté hodiny jej bylo potřeba shrnovat ze silnice. Kdyby začal padat večer a byl s ním problém už o půlnoci, samozřejmě to řeším," vysvětluje Jakubčík.

Kritiku na svou osobu zatím neslyšel. Přitom na včas neuklizené silnice od sněhu si obyvatelé často stěžují. „Kdyby mi někdo vyčítal, že nemáme odhrnuté silnice, tak bych lidem na to odpověděl: nemějte postavená auta na silnici a neuhrnujte sníh z chodníku nebo vjezdu na silnici," zmiňuje časté neřesti obyvatel v obcích, které traktorům uklízejícím záplavy sněhu komplikují úklid.