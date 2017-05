Nedostatek brigádníků? Na palubě i u lopaty

Blanensko, Vyškovsko – Přístupné jeskyně v Moravském krasu na Blanensku přilákají každý rok několik stovek tisíc turistů. Správa jeskyní patří v regionu k největším zaměstnavatelům brigádníků. Letos jich sháněla bezmála dvě stě třicet. Zatímco průvodce, pokladní a pracovníky informačního centra není problém sehnat, s kapitány lodiček pro plavbu v podzemí je to o poznání horší. „S lodičkami jezdí v Punkevních jeskyních devět stálých zaměstnanců. Ale protože máme celoroční provoz, potřebujeme na vykrytí víkendů a dovolených asi třicet brigádníků. V poslední době máme problém je vůbec sehnat," uvedl vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Adamovští zatím marně shání čtyři brigádníky na letní úklid města. Ten obstarává v průběhu roku pracovní četa (na snímku), která si o prázdninách potřebuje vybrat dovolenou.Foto: Lukáš Malý

Před časem se totiž zpřísnila pravidla. Zájemci starší osmnácti let musí mít místo půl roku rok praxe a také kapitánské zkoušky jsou těžší. „Pro letošní sezónu máme kapitány zajištěné, ale je to na hraně. Někteří studenti, co u nás byli na brigádě, si najdou po škole práci a místo nich nové lidi nemáme. Velkou překážkou je roční praxe. Přitom nejsme klasická vodní cesta. Trasa v podzemí má jen 450 metrů,“ dodal Hebelka.

To v Adamově na letní brigádu studenti kapitánské zkoušky nepotřebují. Stačí, když se budou umět chytit lopaty s koštětem nebo sekačky a nevadí jím manuální práce. Jenže nabídka města jim nevoní. Uklízet v ulicích se jim za sedmdesát korun na hodinu prostě nechce. „Sháníme brigádníky do úklidové čety proto, aby si naši pracovníci mohli vybrat v létě dovolenou a údržba města nestála. Mladí ale nemají zájem. Potřebujeme čtyři brigádníky a nikdo se zatím nehlásí. Asi se jim nechce dělat a nepotřebují peníze,“ poznamenal místostarosta Adamova Jiří Němec. Za patnáct osmihodinových pracovních dní město nabízí osm tisíc čtyři sta korun.

Přivydělat ke kapesnému si naopak chodí devatenáctiletý student Martin Šebek z Blanska. „Chodím pracovat celý rok do jedné vinotéky. Je to na domluvě, jak dlouho tam pracuji. Brigádu mám, protože si chci přivydělat ke kapesnému,“ řekl mladík s tím, že dostává sedmdesát korun za hodinu.

Za podobnou částku by podle ředitele brněnské pracovní agentury Sodat Martina Plášila řada studentů v sousedním Brně těžko vstávala z postele. „Před čtyřmi lety jsme nabízeli brigády v průměru kolem šedesáti korun na hodinu. Teď je to před létem devadesát až sto korun a pro studenty to není příliš zajímavé. Přitom práce je hodně. Vyčkávají, až třeba v průběhu léta dostanou sto třicet, sto padesát korun na hodinu. Pokud si nevydělají tisícikorunu za den, není to pro řadu z nich zajímavé,“ uvedl Plášil.

Na hranici minimální mzdy se pohybuje výdělek pokladních a uklízeček, které vypomáhají jako brigádnice v létě na slavkovském koupališti. „Pracují tam tři pokladní a dvě uklízečky. Vypomáhají tady aktivní důchodkyně. Studentům se moc nechce. Výdělek není nic moc,“ uvedla mluvčí Slavkova Veronika Slámová s tím, že na koupališti se přes léto střídá na brigádě také sedm plavčíků.

Naopak velký zájem je podle ní o práci průvodů na tamním zámku. „Tady je spíš přetlak. Mezi studenty je o brigády na slavkovském zámku velký zájem. Výběr je však přísnější. Důraz se klade na jazykové znalosti ruštiny a francouzštiny. Výdělek je srovnatelný s ostatními zámky. Přivydělat si ale studenti mohou na zámku při komerčních pronájmech,“ dodala Slámová.