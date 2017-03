Neberte nám zbraně, volají nejen myslivci z Blanenska

Blanensko, Vyškovsko – Nelovíme uprchlíky, ale zvířata, vzkazují blanenští myslivci Evropské unii. Ta se chystá ztížit podmínky pro držení zbraní. Nařízení by významně postihlo právě myslivce, kteří zbraně hojně využívají. V pondělí proto podali petici ministru vnitra Chovancovi, který chce právo vlastnit zbraň a použít ji v případě ohrožení zahrnout do Ústavy České republiky.

Zatímco v roce 2015 si o zbrojní průkaz na Vyškovsku zažádalo zhruba sedmdesát lidí, o rok později bylo žadatelů téměř o padesát víc. Stejný fenomén lze vypozorovat i na Blanensku.

Vyškovský senátor Ivo Bárek z ČSSD iniciativu obyvatel Vyškovska i Blanenska chválí. „Vidím, jak se světová situace vyvíjí, a je otázkou, kam to může zajít. Je proto dobře být na to připraven a mít odpovídající vybavení,“ uvedl senátor.

Plně tak podporuje stranického kolegu Milana Chovance, který tvrdí, že lidé by měli mít ústavní právo bránit se proti nebezpečí pomocí zbraní, protože bezpečnostní složky nemůžou být všude. Jím připravená novela tak ostře kontrastuje se snahou Evropské komise ztížit podmínky legálního držení zbraní. Ústavní zákon je jedinou možností, jak se nařízením Bruselu vyhnout.

Podle Bárka je Chovancův návrh správným krokem. „Evropská unie by nám neměla diktovat něco, do čeho jí nic není,“ míní senátor.

Proti Unii vyrazili do boje i myslivci. „Podali jsme petici ministru Chovancovi. Proč by nám měl někdo v Bruselu nařizovat, co dělat a co ne?“ ptá se jednatel blanenského mysliveckého spolku Jaroslav Zelený.

Jak zdůraznil, připravovaná evropská směrnice by myslivce výrazně postihla. „Chtějí omezit vojenské ráže a lovecké zbraně většinou pocházejí z vojenských ráží. Nakonec bychom zůstali s čím?“ argumentuje Zelený.

Podle něj je držení zbraně otázkou svobody a demokracie. „My myslivci nemáme zbraně na utečence, ale na lov. A já jsem svobodný a rozumný člověk, který dokáže uvažovat nad tím, kdy zbraň použít,“ prohlásil.

Jak řekl Bárek, který sám vlastní zbrojní průkaz, v případě odsouhlasení Chovancova návrhu nepředpokládá, že by se Česko proměnilo v Divoký západ. To podporují i statistiky policistů v regionu. „Na Vyškovsku a Blanensku se setkáváme s případy trestných činů způsobených legálně drženými zbraněmi jen minimálně,“ potvrdil policejní mluvčí Bohumil Malášek.

I přesto se ale takové případy stávají. Jako třeba minulý rok ve vyškovském baru, kde si skupina vojáků hrála s legálně drženou zbraní. Ta náhle vystřelila a jednoho z mužů kulka vážně zranila. Dalším příkladem je loňská tragédie z Cetkovic na Blanensku, kde mladý muž střelil přítele své sestry taktéž legálně drženou zbraní. Myslel si, že sestru podvádí.

Podle senátorky za Blanensko Jaromíry Vítkové je ale Chovancova novela šitá horkou jehlou. „Jde o zbraně a to je velké téma. Chce to čas,“ vyjádřila se lidovecká senátorka.

Návrh ministra vnitra Milana ChovanceÚstavním zákonem chce povýšit právo použít legálně držené zbraně k udržení bezpečnosti země. Nemělo by se ale jednat o základní právo, jak je tomu například ve Spojených státech. Novelu chce Chovanec prosadit ještě do letošních sněmovních voleb. Rozhodovat o návrhu, který vláda nepodpořila, bude nyní sněmovna a senát.



Jiří Dressler, který prodává zbraně, říká:

Načerno je to horší

Blanensko /ROZHOVOR/ – Zbraň v ruce jako rovnítko pro bezpečí. Za tím si stojí blanenský obchodník se zbraněmi Jiří Dressler. Podle něj jsou jeho zákazníci jen zdravých názorů. „Lidi mají jiný názor než všichni ti pacifisti. Jsou pro to, aby slušný člověk, který není trestaný, měl zbraň, a to nejlépe co nejvíc,“ tvrdí muž.

Proč potřebujeme zbraně? Stát nás neochrání?

Úředníci, kteří nás řídí, jsou úplatní. Obrana je vždycky na lidech. A novodobí gangsteři z Unie se nás teď snaží odzbrojit. Když to jinak nepůjde, prostě z Unie vystupme.

Neznamená více zbraní spíše větší nebezpečí?

To jsou jen hloupé názory sluníčkářů, a to pro mě nejsou lidi, kteří mají odvahu bojovat za svůj život a za svoje práva. A tihle nám vládnou a budou vládnout a nechají nás s holýma rukama.

Zmizely by zbraně, kdyby je Evropská unie zakázala?

Není problém vyjet do Švýcarska, kde se zbraně prodávají volně. Lidi by je měli načerno a bylo by to ještě horší, protože o tom nebudeme mít přehled.

