Návštěvníky BiGy Festu do rytmu stříhal kadeřník. Výtěžek pomůže pacientům

Letovice – BiGy Fest vznikl původně jako benefiční akce na podporu Biskupského gymnázia v Letovicích. Školu se sice zachránit nepodařilo, ale festival se od té doby koná každý rok. V sobotu ho organizátoři ze spolku PaLetA uspořádali v prostorách nádvoří a jízdárny letovického zámku už pošesté. Nabídli koncerty na dvou hudebních scénách, promítání krátkých filmů, workshop Tajemné barvy v podání Vida! science centra i vyžití pro děti.

Zejména kvůli kapelám přijela až z Dubé u České Lípy Dominika Imrichová. „Zaujala mě hlavně Lenka Dusilová, ale mám ráda většinu kapel, které zde vystupují. Navíc organizátorka je mou kamarádkou. Také se mi líbí, že výtěžek z festivalu vždycky podpoří nějakou dobrou věc,“ řekla dívka, kterou na akci doprovodil přítel.

Zatím žádný ročník festivalu si nenechala ujít Pavlína Šedivá z Letovic. „Chodím sem každý rok podpořit spolek PaLetA, líbí se mi jeho aktivity. Vzala jsem i děti, je dobré, že si to zde také užijí. Jen organizátoři mohli domluvit lepší počasí,“ usmívala se žena.

Kvůli počasí museli pořadatelé zrušit například původně plánovanou keramickou dílnu, ale chladno a občasný déšť nebyly na účasti nijak znát. „Kvůli větru jsme také nemohli postavit na nádvoří stan, kde se původně měly promítat krátké dětské filmy na téma Předsudky očima dětí. Ale nevadí, promítání jsme přesunuli dovnitř. Máme radost, že i tak přišlo hodně lidí,“ byla spokojená předsedkyně spolku Drahoslava Kráčmarová.

Dlouhá fronta se tvořila například u pražského kadeřníka Lukáše Kulíka. Jen s kratičkými přestávkami stříhal vlasy téměř po celou dobu trvání akce. Za festivalovou cenu sto korun tam za doprovodu hudby z vinylových desek vytvářel originální účesy všem zájemcům. „Takové věci běžně nedělám, ale oslovila mě Draha Kráčmarová, a protože jsem to zkusil už loni, šel jsem do toho znovu. Snažím se lidem vytvořit netradiční a zároveň nositelné účesy. Je to trochu improvizace, ale zároveň zábava. Festival je skvělý a chtěl bych vyzvat kolegy kadeřníky, aby se příště také zapojili. Zkusí si něco jiného než v salonu a je to pro dobrou věc,“ řekl kadeřník.

Loni pořadatelé z výtěžku festivalu zaplatili zhotovení busty Václava Havla, která od října stojí v parčíku v Tyršově ulici v Letovicích. A právě tento jejich počin přilákal na letošní festival různé osobnosti. Nejen autora busty Kryštofa Hoška, ale třeba i vedoucího dokumentačního centra Knihovny Václava Havla Martina Vidláka nebo dřívější mluvčí ministra pro lidská práva a národnostní menšiny Michaela Kocába Lejlu Abbasovou.

Festival už podruhé uváděla oblíbená moderátorka Ester Janečková známá z pořadů Pošta pro tebe nebo Sama doma. „Václava Havla jsem znala i osobně a moc si ho vážím. Busta je krásná a je z ní cítit duše našeho bývalého pana prezidenta. Festivaly běžně nemoderuji, ale spolek PaLetA dělá úžasné projekty. Proto jsem i letos moc ráda přijela. Je zde bezvadná atmosféra,“ zhodnotila moderátorka.

Výtěžek z letošního festivalu organizátoři věnují Nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích. Na zútulnění jejích prostor. „Letos v nemocnici otevřeli nové patro. Chceme podpořit vyzdobení interiéru, kterého se ujme výtvarnice Zdeňka Hošková,“ doplnila Kráčmarová.

Už ve středu pořádá PaLetA další zajímavou akci. Právě v parku u busty Václava Havla se uskuteční koncert držitele ceny Grammy Ondřeje Pivce. Hudebník hrající na klávesové nástroje a Hammondovy varhany žije v New Yorku, koncertuje po celém světě a jen výjimečně v České republice. Jeho vystoupení s kapelou Organic Quartet začne v sedm hodin večer. V případě nepříznivého počasí se koncert přesune do sálu Základní umělecké školy Letovice.