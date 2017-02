Náměstí v Boskovicích zkrášlí sakury

Blanensko – Dopravu v regionu už druhý den komplikuje sníh. Kamion zablokoval ve středu silnici mezi Sloupem a Němčicemi na Blanensku. Neprůjezdná byla dopoledne také cesta mezi obcemi Ludíkov a Žďárná, kde kvůli sněhu a ledovce uvízlo další nákladní auto. „Než nákladní auta vyprostí těžká technika, tak tudy autobusy neprojedou. Vypadá to až do odpoledne. Týká se to linek číslo 233 z Blanska přes Sloup, Žďárnou a Benešov. A také linky číslo 260 ze Sloupu do Boskovic," řekl Květoslav Havlík ze společnosti Kordis, která v Jihomoravském kraji zajišťuje integrovanou dopravu.