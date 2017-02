Nadaný chemik kmitá mezi baňkami i úly

Němčice, Sloup - Někteří jeho spolužáci tráví volný čas u počítače nebo začínají chodit po zábavách. Vít Skoták z Němčic na Blanensku je však raději mezi baňkami a chemickými vzorci. A opravdu umí. Loni, ještě jako žák osmé třídy, obsadil páté místo v celorepublikovém finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky.

Nedávno ovládl regionální kolo tohoto klání žáků osmých a devátých tříd. A pro červnové finále, které se koná v areálu Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice, je tak jeden z hlavních favoritů na čelní umístění. „Moc rád bych zopakoval páté místo z loňska. Ale tajně doufám, že se posunu ještě výš. Uvidíme, jaké dostaneme úkoly," říká čtrnáctiletý žák 9. B ze Základní školy Sloup.

Už po loňském úspěchu dostal za odměnu od pardubické univerzity nabídku dvanáctitisícového stipendia. „Na střední školu chci jít na gymnázium do Boskovic. U chemie bych rád zůstal. Vysoká škola je ale ještě daleko a zatím o ní moc nepřemýšlím," usmívá se školák. Mezi jeho další koníčky patří včelaření a skautský oddíl.

O přírodní vědy se podle svých slov začal zajímat už v páté třídě. „V televizi mě zaujal týdeník Port o novinkách z nejrůznějších oblastí vědy a nových technologií. A hlavně experimenty. Na chemii mě baví, že to bouchá, smrdí a dají se dělat různé pokusy. Začal jsem se o ni víc zajímat a číst knížky," dodává talentovaný mladík.

V osmé třídě přišel za učitelem Ladislavem Sedlákem s tím, že chce své znalosti otestovat na chemické olympiádě. „Překvapil mě, kolik toho o chemii věděl. V Boskovicích se zúčastnil soutěže pro deváťáky ze základních škol O putovní pohár Jaroslava Heyrovského, kterou vyhrál. Pak se probojoval do celostátního finále Mladého chemika v Pardubicích. Tam skončil na senzačním pátém místě. To byl obrovský úspěch," říká sloupský učitel Sedlák.

Dodává, že nadanému žákovi půjčil chemickou soupravu baněk. „Škoda že ve škole máme zázemí pro výuku chemie a fyziky z osmdesátých let. Škola opakovaně žádala o dotace na moderní vybavení do učeben, ale zatím neuspěla. Nové učebny pro přírodní vědy potřebujeme jako sůl. Pro děti by to bylo velmi vítané zpestření výuky," myslí si Sedlák.