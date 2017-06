Na stadionu uběhli 32 tisíc kol. Štafetou v Blansku splnili přání postiženým

Blansko /FOTOGALERIE, VIDEO/ - Počítačová sestava, setkání s živým delfínem, trojkolka, notebook. Taková přání mělo osm postižených dětí a dva dospělí z Blanenska. A splnit je mělo zhruba dva tisíce běžců na charitativní čtyřiadvacetihodinové štafetě You Dream We run.

Společně se stovkami příchozích, kteří si koupili účastnická trička, náramky nebo kelímky s logem akce. A dobrá věc se podařila. Přání jsou po sobotě splněna.

Štafeta odstartovala v pátek odpoledne na stadionu ASK Blansko a zapojilo se do ní třiapadesát týmů. Běželi dospělí i děti. „Kolega z práce má postiženého syna. Má Downův syndrom. Je jedním z dětí, kterým mají účastníci letošního You Dream We Run splnit přání. Takže tady za něj běžíme. Ve štafetě jsou kamarádi z práce, známí a jejich rodiny. Náš tým se jmenuje Kedlubny,“ řekl jeden z běžců Michal Gajdoš z Doubravice nad Svitavou.

Dodal, že myšlenka blanenského charitativního běhu se mu líbí. „Nejen že se běží pro dobrou věc, ale jsou tu celé rodiny a lidé, kteří třeba úplně běžně nesportují. Může je to nakopnout se víc hýbat a udělat něco pro své zdraví. Třeba my s manželkou jsme si koupili běžecké boty,“ usmál se muž.

Na běžeckém ovále se proháněly se štafetovým kolíkem také děti a manželka Radima Jančálka z Lysic. „Už jsme tady po několikáté. Běžíme s kamarády a známými ze základní školy v Lysicích. You Dream We Run je super akce. Běží se pro dobrou věc a je to moc fajn setkání lidí,“ poznamenal Jančálek.

Za předchozí čtyři ročníky se podařilo organizátorům splnit přání postižených v hodnotě 660 tisíc korun. Letos vybrali dalších 370 tisíc. „Díky tomu se mohla splnit přání dalších osmi postižených dětí a dvou dospělých. Atmosféra byla fantastická. Na stadionu se uběhlo zhruba 32 tisíc kol. Máme radost, že akce se chytila a zapojuje se do ní stále více lidí,“ řekl za organizátory charitativního projektu Roman Jančiar.