Na Plese jako Brno si lidé užijí Farnou a candáta. Letovice ovládnou piráti

Jižní Morava /TIP NA VÍKEND/ - Tři a půl tisíce porcí jídla, tři sta lahví šampaňského a třicet tisíc živých květin. Letošní Ples jako Brno přivítá přes šest set hostů v sobotu v osm hodin večer ve Fait Gallery v Brně. Program je podle slov organizátorů tento rok nejbohatší za posledních několik let.

Ples jako Brno 2016.Foto: DENÍK/Attila Racek

Hosté letos uvidí třeba vystoupení zpěvaček Ewy Farne a Lenny. „Vrchol programu bude výstup britské zpěvačky Samanthy Atkinsonové, která vystupovala například s hvězdou Adele," uvedla za organizátory Ludmila Bušová.

Nejlevnější lístek stojí letos téměř šest tisíc korun. Největší zájem byl nicméně o exkluzivní místa za necelých dvanáct tisíc, přímo u pódia a s osobním číšníkem.

Ples jako BrnoKdy: sobota od 20:00

Kde: Fait Gallery v Brně

Za kolik: Premium: 5 929 korun, Exclusive: 8 712, VIP: 11 979

Mnoho lidí podle Bušové akci navštěvuje pravidelně už několik let. Lístky si přitom kupují ihned, aniž by znali program.

Minulého ročníku se zúčastnila i Hana Navrátilová. „Líbil se mi bohatý program a vysoká úroveň večera. Letos na ples nemůžu, protože mi nevyhovoval termín," litovala.

Velkým lákadlem je i letos občerstvení, a to grilovaný candát, uzená kachní prsa nebo velký tuňák, kterého budou porcovat před zraky hostů. Jídlo, které zbude, odvezou do azylového domu v Mlýnské ulici.

Součást večera bude také dražba, jejíž výtěžek tvůrci akce věnují pěti nemocným dětem ve spolupráci s nadačním fondem Pro dětský smích.

Pirátský ples

neděle, od 15.00

Do světa pirátů a námořníků zavede děti i dospělé maškarní pirátský ples, který pořádá Středisko volného času Letokruh Letovice. V lednu jej organizuje pravidelně, poslední roky je vždy na nějaké téma. „Letos jsme se rozhodli pro piráty. Myslíme si, že tento námět je pro děti atraktivní," uvedla ředitelka střediska Ivona Kubíková. Pirátsky a námořnicky bude laděný celý dvouhodinový program. Zahájí jej pirátské taneční vystoupení v podání organizátorů. „Následovat budou různé zábavné soutěže, hry, slosování o ceny. Hrát bude reprodukovaná hudba," vyjmenovala Kubíková.

Kde: sál restaurace Na Koupališti v Letovicích

Za kolik: vstupné 50 korun platí jen děti

Košt pálenek a kysaného zelí

sobota, od 14.00

Milovníci ohnivé vody a kyselejších jídel se sejdou v sobotu po obědě v Mikulčicích na už šestnáctém koštu pálenek a kysaného zelí. Ve třinácti kategoriích bude soutěžit téměř patnáct set vzorků ovocných pálenek. Kysaného zelí bývá každý rok až sedmdesát druhů. „Hodně lidí stojí už hodinu před oficiálním otevřením před kulturním domem. Asi aby si našli dobrá místa a nikdo jim nevypil jejich favorita," smál se prezident pořádající organizace Gurmáni Mikulčice Vít Pavka. Ke koštování všem zúčastněným zahraje Neoveská cimbálová muzika. Komu už se zelí přejí, může se posilnit škvarky nebo tradičním krajovým pečivem podle receptů tamních stařenek.

Kde: Kulturní dům v Mikulčicích

Za kolik: vstupné 50 korun

Talkshow Evy Holubové a Boba Klepla

pátek, od 19.00

Úsměvná, někdy i trochu hořká. Taková je talkshow Evy Holubové a Boba Klepla s názvem Zůstane to mezi námi, s níž v pátek dorazí do Drnovic. „Dvojice se u nás představí poprvé. Kapacita sálu, ve kterém se talkshow odehraje, je pět set sedících. Prodaných je přibližně tři sta šedesát vstupenek," sdělil drnovický místostarosta Jiří Dvořák. Diváci budou mít možnost ovlivnit podobu představení, a to svými dotazy. Ty můžou položit buď osobně, nebo prostřednictvím lístků.

Kde: Kulturní dům Drnovice, Vyškovsko

Za kolik: vstupenka už jen do zadních řad za 260 korun

Carp show Moravia

sobota, od 8.00

Novou kaprařskou sezonu otevře jedenáctý ročník již tradiční akce Carp show Moravia v Břeclavi. Na programu bude osm přednášek předních českých kaprařů, které doplní i poučné vyprávění pro děti z rybářských kroužků. Hlavní témata budou lov na jemnou špičku, život kolem vody či lov kapra na položenou. „V Břeclavi se představí také na třicet vystavovatelů a k vidění bude více jak sto různých rybářských značek," uvedli pořadatelé akce.

Kde: Delta, Břeclav

Za kolik: vstupné 130 korun, děti zdarma

Kopání písku pro Vídeň

sobota, od 10.00

Další ročník oblíbené recesistické akce nazvané Kopání písku pro Vídeň láká opět na pohyb, týmového ducha a dobré víno. Členové sdružení Modré sklepy chtějí využít původní účel sklepů k propagaci vinařství v Novém Šaldorfu. „Sklepy vznikly díky touze Vídeňanů po dokonalém štukování a fasádách," přiblížil za pořadatele Antonín Koníček. Dávnou dobu, kdy celé rodiny kopaly písek ze sklepů, připomíná sobotní akce. Dvě desítky družstev budou zápolit v množství nakopaného písku, který v putně na zádech vynáší soutěžící ven ze sklepa. Současně zdejší vinaři otevřou své sklepy a nabídnou vína k ochutnání.

Kde: sklepy Nový Šaldorf-Sedlešovice

Za kolik: zdarma

Další tipy z Blanenska

VÝROBA NÁSTROJŮ STARŠÍ DOBY KAMENNÉ

Kdy: sobota, od 15.00

Kde: Dům přírody Moravského krasu

Za kolik: 70 korun

Největší tahák: přednáška Petra Rajnocha o nástrojích starší doby kamenné s praktickými ukázkami

ZŮSTANE TO MEZI NÁMI

Kdy: sobota, od 19.00

Kde: Dělnický dům Blansko

Za kolik: 330 korun sál, 260 korun balkon

Největší tahák: talkshow herců Evy Holubové a Bohumila Klepla, podoba pořadu je v rukou diváků, kteří kladou dotazy

Další tipy z Brna

PTÁCI V ZIMĚ V BRNĚNSKÉ ZOO

Kdy: sobota, od 10:00

Kde: zoo Brno

Za kolik: 100 korun vstup

Největší tahák: kvíz pro děti i rodiče, jakou potravu mohou ptáci najít v zimní přírodě a čím jim přilepšit v krmítku

DVOUKILOMETROVÝ OKRUH PRO BRUSLAŘE

Kdy: sobota a neděle

Kde: Brněnská přehrada

Za kolik: zdarma

Největší tahák: bruslení v přírodě bez vrstvy sněhu, frézováním a kartáčováním vyhlazená dráha bude široká deset metrů

Další tipy z Břeclavska

SVATEBNÍ DEN NA ZÁMKU

Kdy: sobota, 10.0017.00

Kde: zámek-jízdárna, Valtice

Za kolik: 50 korun

Největší tahák: módní přehlídka svatebních a společenských šatů, představení současných trendů květiny, jídlo, líčení a mnoho dalšího

MYSLIVECKÝ PLES

Kdy: sobota, od 20.00

Kde: sokolovna, Velké Pavlovice

Za kolik: 80 korun

Největší tahák: k tanci a poslechu zahraje dechová hudba Žadovjáci, nebude chybět zvěřinová tombola a k jídlu zvěřinový guláš

Další tipy z Hodonínska

STRÁŽNICKÉ POJEŽDĚNÍ

Kdy: neděle, 9.0016.00

Kde: Základní škola Školní, Strážnice

Za kolik: vstupné 30 korun, rodinné 60 korun

Největší tahák: přehlídka RC modelů kamionů, traktorů nebo zemědělské a skladištní techniky

LIDOVÝ PLES

Kdy: sobota, od 19.30

Kde: Kulturní dům ve Veselí nad Moravou

Za kolik: vstupné včetně místenky 130 korun

Největší tahák: ochutnávka vín, soutěž o ceny a vystoupení taneční skupiny strážnického Orla

Další tipy z Vyškovska

MYSLIVECKÝ PLES

Kdy: sobota, od 20.00

Kde: sál Dělnického domu Otnice

Za kolik: vstupné 100 korun

Největší tahák: zvěřinová i věcná tombola, zvěřinové speciality, hudebně večerem provede kapela Galáni v rytmu 3 na 3

VEPŘOVÉ HODY

Kdy: sobota, od 9.00

Kde: na prostranství za mateřskou školou v Nížkovicích

Za kolik: zdarma

Největší tahák: prodej vepřových specialit, výtěžek poputuje na placení akcí pro děti

Další tipy ze Znojemska

MRZNOUCÍ JAZZ

Kdy: sobota, 9.0012.00

Kde: před Radniční věží, Obroková ulice, Znojmo

Za kolik: zdarma

Největší tahák: koncert Kouda's Quartet, dixielandové zahřátí u hrnku se svařákem, akce je součástí JazzFestu Znojmo

PLES MĚSTA ZNOJMA

Kdy: sobota, od 19.00

Kde: Dukla společenské centrum, Znojmo

Za kolik: 300 korun

Největší tahák: cimbálová muzika Denár, Elán Tribute, soutěž o ceny, předtančení, moderují Monika Absolonová a Lukáš Hejlík

Kam na běžky

KOLEM BÍTOVA (Znojemsko)

10 cm sněhu

Okruh: asi 6 km (obec Bítov hrad Bítov Zblovice obec Bítov)

Náročnost: lehká, stopa neupravená

KOLEM BENEŠOVA (Blanensko)

1030 cm sněhu

Okruh: 14,5 km (Benešov Skalky Benešov)

Náročnost: středně těžká, stopa upravená, okruh je sjízdný jen zčásti

Z LESNÉ DO VRANOVA (Brněnsko)

20 cm sněhu

Trať: 18 km (Lesná Soběšice Útěchov Vranov)

Náročnost: středně těžká, stopa mírně prošlapaná

Z RUPRECHTOVA DO VYŠKOVA (Vyškovsko)

20 cm sněhu

Trať: délka asi 15 km (Ruprechtov Rychtářov Opatovice)

Náročnost: středně těžká, stopa neupravená

BĚLOKARPATSKÁ BĚŽKAŘSKÁ MAGISTRÁLA, ČÁST 4 (Slovácko/Bílé Karpaty)

2025 cm sněhu

Okruh: asi 0,7 km (Javořina vysílač Holubyho chata)

Náročnost: lehká, stopa upravená rolbou

Na běžkách vyrazí kolem Kojálu

Kotvrdovice - Krajem pod Kojálem je název přejezdu na běžkách, který se v sobotu uskuteční už po sedmatřicáté. Start je od osmi hodin do půl desáté z restaurace U Pásků v Kotvrdovicích na Blanensku. Účastníky čekají okruhy dlouhé 15 a 25 kilometrů.

Jaké bude počasíV sobotu bude místy zataženo nízkou oblačností, místy se mohou objevit mrznoucí mlhy a ojediněle může slabě sněžit. Nejnižší noční teploty -10 až -14 °C, nejvyšší denní -7 až -3 °C. Povane slabý proměnlivý či jihovýchodní vítr až 4 metry za sekundu. V neděli bude zataženo s nízkou oblačností a ojedinělým sněžením. Nejnižší noční teploty -10 až -14 °C, nejvyšší denní -8 až -4 °C. Foukat bude mírný jihovýchodní vítr 3 až 7 m/s.

Zdroj: www.chmi.cz