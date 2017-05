Na novinky láká i slavkovské koupaliště. Děti si užijí na minitobogánu

Blanensko, Vyškovsko – Vyškovanka Žaneta Fialová už odpočítává dny do prázdnin. Kromě brigády ji čeká dovolená, návštěva festivalu a těší se i na odpočinek u vody. „S kamarádkami chodíme do aquaparku ve Vyškově. Je tam dobré zázemí i občerstvení. Doufám, že počasí začne co nejdřív přát a my vyrazíme," přeje si dívka.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Grycová

Jak informoval šéf Správy majetku města Vyškova Jaroslav Hastík, už ladí poslední detaily. V případě příznivého počasí otevře vyškovský aquapark za pár dní. S novinkami. „Loni jsme investovali do dětského hřiště, letos jsme se ho rozhodli dovybavit. Přibyla nová houpadla i kolotoč. Nyní se věnujeme běžné údržbě a opravám. A o víkendu začneme napouštět bazén,“ vzkázal Hastík. Příští týden se lidem otevře i koupaliště ve Slavkově u Brna. Při loňském testu koupališť Deníku Rovnost návštěvníci poukazovali na chybějící zábavní prvky pro děti. To se letoškem změní. „V brouzdališti bude miniskluzavka a střední bazén doplní minitobogán,“ přiblížil ředitel slavkovských technických služeb Petr Zvonek s tím, že pořídili také deset nových dřevěných polohovacích lehátek. „A u plavčíkárny přibude světelná tabule s aktuální teplotou vody a vzduchu,“ dodal. Bez novinek se pro letošek budou muset obejít návštěvníci koupaliště v Letovicích na Blanensku, které se otevře poslední červnovou sobotu. „Od tohoto týdne se věnujeme klasické přípravě, sečeme trávu, natíráme bazénovou vanu,“ sdělil ředitel letovických technických služeb Miroslav Doskočil. Ten doufá, že i přesto bude letošní sezona úspěšnější než loňská. „Návštěvnost postupně klesá, minulý rok byla snad nejnižší. Nebylo dobré počasí, lidé si stěžovali, že jim je zima. A my nemáme bazén vyhřívaný,“ podotkl Doskočil. To v Černé Hoře na Blanensku si na otevření koupaliště budou muset počkat. Minimálně rok. Dlouhodobě totiž řeší problém s nedostatkem vody a propouštějícím bazénem. „Už jsme nechali najít zdroj vody. Čeká nás vodoprávní řízení k jeho legalizaci. Momentálně také zadáváme opravu bazénu. Přáli bychom si, aby už na příští sezonu koupaliště otevřelo,“ uvedla místostarostka Černé Hory Petra Zavřelová. Opraví bazén. Za sedm milionů Adamov – Koupaliště v adamovské Horce bylo loni zavřené. Na podzim se tam dělníci pustili do rozsáhlé rekonstrukce bazénu a jeho zázemí. Za úpravy zaplatí město sedm milionů. „Práce běží podle plánu. Otevřít chceme prvního července,“ řekl starosta Adamova Roman Pilát. Zhruba třetinu nákladů zaplatí město, na zbytek si vzalo pětimilionový úvěr, který bude splácet deset let. Koupaliště mělo velké úniky vody a bylo zchátralé. Každý rok byli Adamovští v mínusu asi 150 tisíc korun. Rozhodovali se, zda ho zavřou, nebo se pustí do nákladných oprav. „Na hodinku dvě v létě je to pro naše děti ideální volba. Jsem rád, že bazén bude po roční pauze znovu otevřený,“ řekl jeden z místních Robert Šamonil.

Autor: Alena Grycová, Jan Charvát