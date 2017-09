Na modernější rehabilitaci v Blansku si pacienti počkají. Do března

Blansko – Práce na kompletní rekonstrukci ambulance rehabilitačního oddělení blanenské nemocnice mají zpoždění. Stále nezačaly. „Ještě jsme museli provést pár změn a tím se posunulo výběrové řízení,“ vysvětlila zdržení mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Ivana Šmejdová

V suterénu polikliniky se dělníci pustí do výměny rozvodů vody, elektřiny a kanalizace až v listopadu. Pacienty potěší nové vířivky a masážní vany.

Bezpečnost zvýší jinak řešené schůdky do bazénu. „Je to už delší doba, co jsem na vodoléčbu chodila. Nevypadalo to tam nijak hrozně. Co bych chtěla opravit já, to jsou šatny,“ ohlížela se za návštěvami rehabilitace Andrea Přibylová. Chystěné opravy pamatují jak na šatny, tak na sociální zařízení pro návštěvníky i zaměstnance.

Pacienti budou zatím docházet do Nemocvičny ve Smetanově ulici. „Je připravených pět boxů ke cvičení i personál,“ dodala Kateřina Ostrá.

Proměna bude hotová v únoru či březnu příštího roku. Cena zůstala stejná. Osmadvacet milionů korun. Šestimilionový příspěvek z městské pokladny ještě čeká na schválení.