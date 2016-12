Na Blanensku začal prodej kaprů. K mání jsou i sumci či štiky

Blanensko /FOTOGALERIE/ – Většina obvyklých prodejců v pondělí začala na Blanensku prodávat kapry na štědrovečerní stůl. Někteří nabízejí i jiné druhy ryb. Ceny jsou stejné nebo jen mírně vyšší jako loni. Ryby budou k dostání až do pátku.

Kapry i pstruhy tradičně nabízejí rybáři v sádkách v blanenském Sloupečníku. Tam je pravidelně kupuje například Radim Kříž z Bořitova. „Bereme tam každý rok kapra. Vždy je chutný, jsme spokojení," řekl muž. Letos mohou zájemci o ryby ze Sloupečníku vybírat každý den od devíti do šestnácti hodin, a to až do vyprodání zásob. „Máme skoro třicet metráků kaprů. Ceny zůstávají stejné jako vloni – dvaadevadesát korun za kilo kapra, sto padesát korun za pstruha," uvedl za rybáře Miroslav Odehnal. Kapři jsou podle něj chutní proto, že je o ně dobře postaráno. „Plavou v průtočných sádkách, kde netrpí nedostatkem kyslíku. Mají tudíž dostatek pohybu a nejsou stresováni," dodal Odehnal. Rybu tam zájemcům zabijí i vykuchají.

V Jedovnicích budou letos prodávat pouze kapry, kteří pocházejí z tamního rybníka Olšovec. „O jiné ryby tu není moc velký zájem, zato po kaprech je velká poptávka," řekl za tamní rybáře Josef Kocman. Kilo kapra z Jedovnic přijde na zhruba devadesát korun.

V pondělí začal ryby prodávat i Jan Vladík v Doubravici nad Svitavou. „Kapři stojí osmaosmdesát korun, amuři o deset korun více, sumec nebo štika přijdou na dvě stě dvacet a tolstolobik pak na osmašedesát korun za kilo," vyjmenoval Vladík.

Ryby se dají pořídit také u supermarketů. U Kauflandu a Lidlu v Blansku jsou od začátku týdne prodejci z Krabospolu. Kapry prodávají i v Boskovicích a Letovicích. „Ceny zůstávají prakticky stejné jako vloni, jen nepatrně jsme zdražili," informoval obchodní zástupce firmy Krabospol Bohumil Krajíček.

Komu se nechce vydat do zimy a pak nosit živou či zabitou rybu v igelitce, může si ji objednat i přes internet. Třeba na stránkách společnosti Tesco. Zájemci jednoduše vyberou druh ryby, požadovanou hmotnost a šup s ní do košíku. V informacích o kupovaném zboží mimo jiné najdou i původ, způsob produkce nebo také návod na přípravu a použití.

Přestože je nabídka bohatá, najdou se i zloději ryb. V Bukovince nedávno někdo ukradl ze soukromého rybníka vedle rekreační chaty hned třicet ryb. Kromě tří desítek kaprů sebral také dva okrasné. Svou krádeží způsobil majiteli rybníka nejméně desetitisícovou škodu. „Od té doby však nebyla v celém kraji hlášena žádná další podobná krádež," uvedl policejní mluvčí Bohumil Malášek.

KATEŘINA ŠTEFKOVÁ