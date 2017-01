Na Blanensku letos končí platnost více než osmi tisíc řidičáků

Jižní Morava – Nejvíc lidí za posledních deset let tento rok zamíří do front na městských úřadech. Musí si totiž vyměnit řidičské průkazy vydané v roce 2007. Tehdy jich úředníci vydali historicky nejvíc a po deseti letech končí jejich platnost. „Letos si musí průkaz v Jihomoravském kraji vyměnit dvaaosmdesát tisíc lidí," vyčíslil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Na Blanensku se to týká zhruba osmi a půl tisíce řidičů.

včera 05:52 SDÍLEJ:

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Jan Vraný

Podle statistik ministerstva letos k přepážkám v Blansku dorazí asi čtyři a půl tisíce lidí. V Boskovicích necelé čtyři tisíce. Nejpočetněji je zastoupená skupina řidičů nad jedenašedesát let. „Už první úřední den si kvůli výměně řidičáku přišlo asi 130 lidí. To je dvakrát víc než obvykle. V týdnu máme otevřeno čtyři dny. Úterý ještě není mezi lidmi moc vžité. Na výměnu řidičského průkazu se mohou objednat na určitý den i hodinu. Zatím nápor není velký, ale kdyby ano, rozdělíme objednací dobu na půlhodiny," slíbil vedoucí blanenského odboru vnitřních věcí Radek Gajdošík. Víc než čtrnáct set průkazů zbývá do konce roku vyměnit ve Slavkově u Brna. Loni si tam přišlo pro nové zhruba o sto řidičů víc. Letos tak na rozdíl od jiných měst enormní nárůst žadatelů nepředpokládají. „Lidé chodí průběžně, záleží na datu, kdy jim byl starý řidičský průkaz vystavený. Zatím problémy nemáme," sdělila mluvčí města Veronika Slámová. Víc než dvojnásobek řidičáků v porovnání se Slavkovem mají letos vyměnit vyškovští úředníci. Platnost největšího počtu řidičáků končí v březnu, říjnu a listopadu, kdy jich před deseti lety úřady vydaly nejvíc. Pro nový si v pátek byla i devětadvacetiletá Jitka z Blanenska. Přišla s velkým zpožděním. Průkaz jí totiž propadl už loni v srpnu. „Vůbec jsem si toho nevšimla. Upozornil mě na to před dvěma týdny bratr, který si řidičák musí vyměnit letos. Je pořádnější než já. Normálně jsem řídila, naštěstí mě policisté nestopli," pousmála se žena. Běžná výměna dokladu trvá dvacet dní a je zdarma. Lze ji vyřídit i za pět dní, ale to stojí pět set korun. Když zastaví hlídka motoristu s propadlým řidičským průkazem, může mu na místě udělit blokovou pokutu až do výše dvou tisíc korun. Je to bez trestných bodů. „V případě správního řízení až dva a půl tisíce korun," stojí na webu ministerstva dopravy.

Autor: Jan Charvát, Redakce