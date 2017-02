Na blanenském náměstí porcovali prase. Zabijačku ochutnala i vegetariánka

Blansko /VIDEO, REPORTÁŽ/ - Porcování více než osmdesátikilového prasete je v sobotu hlavním lákadlem blanenských zabijačkových hodů. Jejich čtvrtý ročník se koná v centru města, na náměstí Republiky.

„Původně jsme hody chystali do zámeckého parku, ale kvůli blátu a nepředvídatelnému počasí jsme je přesunuli na náměstí. Plánujeme to tak i do dalších let,“ vysvětluje netradiční místo pro zabijačku Andrea Sokolová z pořádajícího Kulturního střediska města Blanska.

Vůně ovaru a zabijačkové polévky láká kolemjdoucí k zastavení. Program začal sice už v devět hodin ráno, lidí na náměstí však začíná přibývat až před polednem. Právě v tu dobu totiž přichází na řadu bourání prasete. Především kvůli této části programu většina lidí přišla.

To už na stole, před tělem vepře visícího na háku, leží prasečí hlava. Řezník Radek Šupa z hodonínského řeznictví Maspro si brousí nůž a nasazuje rukavici. „Kdo si troufne se mnou porcovat to prase napůl, dostane pak jeho hlavu,“ vybízí lidi kolem.

Chvíli se nic neděje, ale pak přece jeden dobrovolník nachází odvahu. „Začínáme od plecka,“ informuje řezník, načež zvířeti odřezává první nohu a vyndává z ní lopatku.

Ani ne půlhodinový komentovaný proces sleduje několik desítek lidí, přičemž řada z nich je u zabijačky poprvé. Ve stáncích nechybí k občerstvení svařené víno a pivo a samozřejmě různé zabijačkové dobroty. Na ty se stojí fronty.

Ne však dlouho, maso dochází po necelých dvou hodinách prodeje. „Nabízeli jsme ovar, černou a bílou polévku, jelita, jitrnice, panenky, bůček i paštiky. Všechno ale zmizelo během chvilky, bylo tu tolik lidí, že jsme ztráceli i pojem o čase. Teď už jen doprodáváme a pomalu to zabalíme. Zájem lidí nás potěšil, je zde i příjemná atmosféra,“ říká prodejce Rostislav Svoboda z Hodonína.

A tak ti, co přicházejí až po poledni, už moc na výběr nemají. Zdeňka Boudníková z Blanska nic nepodcenila, na náměstí to má kousek, tak přišla mezi prvními a svůj nákup už má v tašce. „Přišla jsem s vnuky, kteří chtěli zabijačku vidět. Ještě než bylo vše vykoupené, stihla jsem pořídit jitrnici, jelito a sádlo,“ pochvaluje si žena.

Programem provází sportovkyně a moderátorka Aneta Kuklínková. I když nejdřív pochybovala, jestli je pro komentování zabijačkových hodů tou pravou. „Když mě pořadatelé oslovili, řekla jsem si, že jsem snad nejhorší moderátorka na takovouto událost. Jsem totiž vegetariánka,“ dodává při bourání prasete Kuklínková. Nakonec ale také neodolá a produkty z Hodonína ochutnává.

Doplňkový program přes den zajišťuje také brněnská kapela 4 psi. Návštěvníci si s ní notují známé české písničky, několik lidí se pouští i do tance. Speciální program si užívají i děti.