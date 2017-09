Na bezbariérová nádraží v Adamově si lidé počkají. Úpravy začnou za dva roky

Adamov – Vystoupat strmé schodiště v železniční stanici Adamov zastávka je pro řadu maminek s kočárky peklo. I pro starší lidi. Moderní vlakové soupravy tam na perónu ostře kontrastují s přístupem na nástupiště. Ten není bezbariérový a zaspal dobu o několik desítek let. „Do Blanska jezdím s desetiměsíční dcerkou jednou či dvakrát týdně. Sama kočár do schodů nedostanu. Beru si buď golfáč nebo dceru do nosítka. V anketě o největší problém města jsem uvedla právě tento příšerný přístup k vlaku,“ řekla jedna z adamovských maminek Dana. Celé jméno zveřejnit nechtěla.

dnes 05:48 SDÍLEJ:

Vystoupat strmé schodiště v železniční stanici Adamov zastávka je pro řadu maminek s kočárky peklo.Foto: Deník / Charvát Jan

Bezbariérové vlakové zastávky se dočká. Její dcerka už však v té době zřejmě bude chodit do školky. „Se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC) jsme měli několik jednání. Bezbariérovou zastávku zařadili do plánu investic. To je pro nás dobrá zpráva. Podle mých informací mají letos začít s přípravnými pracemi, příští rok udělat projekt a o rok později stavět. Už jsem tam viděl geodety, jak něco zaměřovali,“ uvedl adamovský starosta Roman Pilát. Jeho slova potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šubová. „Na rekonstrukci zmíněného nástupiště, pokladny a bezbariérovou přístupovou cestu počítáme zhruba se třiceti miliony korun. Při úpravách dělníci zvýší hranu nástupiště, aby cestující měli pohodlnější nástup a výstup z vlaků. Upraví také délku nástupiště a zastřešení,“ prohlásila Šubová s tím, že začít stavět by se mělo za dva roky. Adamov zastávka

• náklady na úpravy: 30 milionů korun

• zvýšení hrany nástupiště

• úprava délky a zastřešení nástupiště

• bezbariérový přístup, rampa, mobiliář

• zahájení prací: 2019 Původní schodiště dělníci zřejmě odstraní. Upraví prostory pokladny a k nástupišti postaví bezbariérovou rampu. „Ve svahu pod nástupištěm jsou sousední pozemky města. Se stavbou bezbariérového přístupu na vlak nemáme problém. Nevedou tam žádné sítě, které by ji mohly zkomplikovat,“ zmínil Pilát. Dříve byly na strmém schodišti kovové ližiny, po kterých se dalo s kočárky jezdit. Ty však železničáři odstranili. Na zastávku se už nevrátí. Neodpovídají totiž současným platným normám a jsou nebezpečné pro lidi, kteří mají potíže s pohybem. ČTĚTE TAKÉ: Cesta na koupaliště? Oprava dálnice od návštěvy odrazovala Právě proto zmizely. „Bohužel žádnou dočasnou stavební úpravu nemůžeme v této lokalitě s ohledem na prostor udělat. Cestujícím můžeme pouze doporučit, aby nastupovali přímo na nádraží v Adamově. Tam jim s nástupem do vlaku mohou pomoci zaměstnanci železnice,“ dodala mluvčí SŽDC. Dotyčné nádraží také čekají v budoucnu rozsáhlé úpravy. Včetně pořízení bezbariérového přístupu k vlakům. Než k nim však dojde, dočkají se místní u kolejí nového parkoviště. „S železničáři jednáme o odkupu pozemku v blízkosti trati. Chceme tam do dvou až tří let postavit parkoviště,“ řekl Pilát. ČTĚTE TAKÉ: Změny v parkování: Blanenští zavedli nové automaty, řidiči zaplatí i kartou

Autor: Jan Charvát