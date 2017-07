Modernizace nemocnice: miliony půjdou i na nový ultrazvuk, zkrátí se čekací doba

Boskovice – Osm milionů korun. To je částka, kterou na posledním zasedání schválila rada města Boskovice jako dotaci na nákup nových přístrojů do tamní nemocnice.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jan Vraný

Zastupitel Jiří Pevný ale považuje částku za příliš vysokou. „Nejsem expert na nemocniční přístroje, ale na co je třeba osm miliónů?“ zajímal se Pevný.

Obrátil se proto s dotazem na jednatele nemocnice. „Je to na konkrétní přístroje, které jsou už zastaralé. Kromě dvou anesteziologických zařízení a ultrazvuku, potřebujeme i nový pohyblivý rentgen a traumatologický stůl,“ odůvodnil žádost o dotaci jednatel nemocnice Miloš Janeček.

Obyvatele Boskovic trápí dlouhá čekací doba na vyšetření ultrazvukem. „Čekací doba nezávisí na přístroji. Závisí to na personálu. Každopádně věřím, že se zkrátí. Od července se nám podařilo získat kolegu z Brna, který bude jezdit do služeb, kde to bylo nejpalčivější,“ sdělil Janeček.

Nemocnice plánuje koupit i echokardiografy pro kardiologickou ambulanci. „Chceme zakoupit i monitory na oddělení dlouhodobé ošetřovatelské péče,“ dodal jednatel.

Přístroje se začnou používat na podzim.