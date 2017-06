Modernizace napomůže bezpečnější rehabilitaci. Schůdky nahradí nášlapné plošiny

Blansko – V srpnu začne v blanenské nemocnici modernizace ambulantní části rehabilitace. „Stavební práce budou stát osmadvacet milionů a měly by skončit do ledna roku 2018," řekla mluvčí nemocnice Kateřina Ostrá. Do té doby se provoz rehabilitace přestěhuje do Nemocvičny ve Smetanově ulici.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Jeník

Ve vodoléčebném sále bude nová protiskluzová dlažba a počítá se s umístěním pěti zrcadel, která umožní personálu vodoléčby při práci sledovat klienty ve velkém a vířivém bazénu i ve vanách. Kvůli bezpečnosti pacientů, kteří dochází na rehabilitaci, dělníci vymění také schody do vířivého bazénu. Kulaté schůdky nahradí nášlapné plošiny bez ostrých hran. Modernizace se dotkne také dámských i pánských šaten a sprch. Dostanou nové obklady, podlahy i šatní skříňky. Do šaten navíc přibude signalizační zařízení. Rekonstrukce by pro návštěvníky rehabilitace neměla znamenat žádné, nebo jen minimální omezení. Rekonstrukci prostor uvítá třeba Petra Mokrá z Blanska. „Na rehabilitaci chodím pravidelně a těším se, že nyní získá modernější vzhled,“ řekla žena. JANA ŠTÉGNEROVÁ

Autor: Redakce