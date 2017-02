Ekofarmáři: O místní produkty je zájem. Byznys to ale stále není, spíš koníček

Černá Hora /REPORTÁŽ/ – V Rusku a v severských zemích je to národní sport. Vrtákem vyhloubit v ledu díru a do ní nahodit s miniaturním prutem na tenkém vlasci titěrnou nástrahu. Lov na dírkách je pro rybáře velmi atraktivní. I v třeskutých mrazech si totiž mohou parádně zachytat. „Je to vášeň. Rybářům se přece říká tiší blázni. Když je tuhá zima, jsou rybníky a řeky zamrzlé a oni mají absťák. Musí si někde nahodit. Na svazových revírech se u nás ale na dírkách lovit nesmí. Tak jezdí na soukromé vody, kde za lov platí. Tam se chytají hlavně pstruzi duhoví a siveni," hlásí v sobotu dopoledne správce Oborského rybníku v Černé Hoře na Blanensku Pavel Vágner.