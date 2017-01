Města se snaží stopnout hazardní hry. Přichází však o miliony korun

Blanensko, Vyškovsko - Výherní automaty ve městě nechceme. Zástupci Kunštátu dali jasně najevo, že ve městě na Blanensku nepovolí další provozování výherních automatů. Nedávno schválili vyhlášku, která je na území města zakazuje a omezuje tak hazardní hry. Platí od prvního ledna. „Na úřad přišel majitel jedné restaurace, že by tam chtěl mít asi deset výherních automatů. Měli jsme obavy, aby tady pak nevznikaly další herny. Proto jsme vydali vyhlášku o regulaci hazardu," uvedl starosta Kunštátu Zdeněk Wetter.

Podle tajemníka kunštátského úřadu Stanislava Koláře ve městě nyní funguje jediný výherní automat v restauraci v kulturním domě. „Jeho provozovatel loni zažádal o povolení do konce letošního října. O žádných dalších legálních automatech a jiných povolených hazardních zařízeních v Kunštátě nevím," řekl úředník.

Hazard se z měst na Blanensku postupně snaží vymýtit také v Blansku a Boskovicích, kde podobné vyhlášky už platí. V Blansku podle vedoucí odboru školství Petry Skotákové nyní nefunguje ani jeden legální výherní automat nebo videoterminál. „Ale rozmohly se tady kvízomaty. Výherní zařízení, kde nejprve musí člověk odpovědět na jednoduché otázky a pak hraje. Je jich asi čtyřicet. Na ty jsme krátcí. Spadají pod speciální finanční úřad a ministerstvo financí. Výklad zákona není jasný a provozovatelé toho zneužívají," sdělila úřednice s tím, že ve městě jsou s největší pravděpodobností také černé herny. Jednu z nich policisté loni odhalili. Tresty však ještě nepadly.

Před třemi lety přitom mělo ještě Blansko z provozu těchto zařízení na poplatcích více než devět milionů korun. O rok později asi tři a půl milionu a za loňský rok to bude už jen zhruba milion.

Hazard se snaží regulovat také v Rousínově na Vyškovsku. Už třetím rokem. Ve městě fungují jen zařízení, které povoluje ministerstvo financí. Rousínov má momentálně z automatů zisk pohybující se kolem dvou milionů ročně. Tyto peníze směřuje formou dotací na sport a k neziskovým organizacím. „Pokud tento příjem zanikne, museli bychom hledat možnosti, jak je dál podporovat," přiznal starosta Jiří Lukášek.

To ve Vyškově žádnou vyhlášku kvůli hazardu nemají. „Pokud se hazard zreguluje jen lokálně, pak postupně v okolí, třeba jen ve vzdálenosti dvou tří kilometrů, vyrostou kasina. Tím nevyřešíme vůbec nic," přiblížil svůj pohled na věc vyškovský místostarosta Karel Jurka.

Příjmy z hazardu navíc městu neustále narůstají. Pro Vyškov to loni bylo kolem osmadvaceti milionů. „Nejde o to, že by u nás bylo tolik heren, to je nereálné. Když to vyloženě zjednoduším, tak zákon určuje, že pokud firma bude mít jeden automat v Hatích a jeden ve Vyškově a ten v Hatích vydělá za měsíc milion a ve Vyškově deset korun, polovina celkové částky skončí ve Vyškově," vysvětlil Jurka.

Ten se problematikou hazardu ve městě a jeho dopady zabývá dlouhodobě. „Evidujeme okolo devadesáti závislých. Z toho devadesát procent mělo hráčství jako druhotnou diagnózu. Primární je závislost na drogách," přiblížil vyškovský místostarosta.

S plošným zákazem nesouhlasí ani Vyškovan Petr Musil. Podle něj by takové opatření nic nevyřešilo. „Lidé můžou hrát na internetu, a předpokládám, že by si našli i další kličky, jak zákaz obejít. Mnohem lepší je podle mě řízená regulace, kdy mají patřičné orgány přehled o tom, kdo a kde hraje," přemítal Vyškovan.