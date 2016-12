Málo míst ve školce? Pomohou skupiny, díky dotacím jich přibude

Blanensko - Většina školek na Blanensku je beznadějně plných. A navíc přednostně přijímají děti od tří let. Ale co když maminky mladších dětí potřebují pracovat? V takových případech jim může pomoci dětská skupina. Například synovi Veroniky Přikrylové z Blanska je dva a půl roku. Od září navštěvuje blanenskou dětskou skupinu Malíček, která je součástí Mateřského centra Veselý Paleček. „V únoru bude mít tři roky, tak ho dám do státní školky. Skupiny jsou velkou pomocí zejména pro maminky malých dětí, které se potřebují z finančních nebo jiných důvodů vrátit do práce," uvedla Přikrylová.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

O dětské skupiny je ze strany rodičů velký zájem v celém Česku. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto podle slov svého mluvčího Petra Habáňa uvolní v příštím roce na jejich zřizování tři sta padesát milionů korun. O dotaci mohou od prvního února žádat obce, kraje, zaměstnavatelé či neziskové organizace. „Mohlo by tak vzniknout až sto nových dětských skupin," přiblížil Habáň. Ministerstvo takto dosud podpořilo již čtyři sta těchto zařízení s celkovou kapacitou až pět a půl tisíce dětí. Díky této dotaci začal od září fungovat také blanenský Malíček. „Máme kapacitu dvanáct dětí, která je naplněná. Přijímáme samozřejmě děti od dvou let. Výhodou je, že máme tři učitelky, a tak se dětem můžeme víc věnovat. To vítají někteří rodiče, kteří sice mají již starší děti, ale upřednostňují nás před státní školkou," vysvětlila předsedkyně Mateřského centra Veselý Paleček Ivana Kuncová. Další skupinu centrum vybudovat neplánuje. Z ministerstva ale získalo dotaci na mikrojesle. „Nyní pro ně hledáme vhodné prostory. V provozu budou od poloviny příštího roku pro čtyři děti od půl roku do čtyř let," upřesnila Kuncová. 350milionů korun.Takovou částkou stát podpoří dětské skupiny. Díky dotaci otevřeli letos dětskou skupinu s názvem Sluníčko také ve Voděradech. Je pro jedenáct dětí. V obci dokonce předtím mateřská škola vůbec nebyla a rodiče vozili své děti do školek v okolí. „Dotaci máme garantovanou na dva roky s tím, že se o ni pak můžeme ucházet znovu. Ale již pouze na provoz, protože potřebné vybavení už máme," uvedl starosta Voděrad Lubomír Lepka. Dětská skupina fungovala zhruba před pěti lety v Kunštátu. „O jejím opětovném zřízení zatím neuvažujeme. Nyní je mírný populační pokles, nejmenších dětí trochu ubylo. Ve státní školce nám místa zatím stačí a pomáhá nám i lesní školka," uvedl starosta města Zdeněk Wetter. Rovněž Místní akční skupina Moravský kras chce rodičům malých dětí usnadnit život. Vyhlásila výzvu nejen na vznik a rozvoj dětských skupin, ale i na příměstské tábory. „Současná zařízení pro děti školního a předškolního věku kapacitně nedostačují zejména v obcích, které jsou součástí brněnské metropolitní oblasti. Nacházejí se v jižní části území Místní akční skupiny a v Blansku. Kritickým obdobím jsou letní prázdniny. Jejich délka je ve srovnání s délkou dovolené rodičů ve značném nepoměru. V létě je navíc většina školních družin zavřená," zdůvodnil ředitel Místní akční skupiny Moravský kras Jozef Jančo. Například v Jedovnicích budou podle starosty Jaroslava Šíbla o podání žádosti o dotaci možná uvažovat. „Dětskou skupinu máme asi druhým rokem. Začátkem roku budeme projednávat rozpočet městyse, a pokud někdo řekne, že by bylo o prostředky vhodné požádat, určitě to budeme velmi vážně zvažovat," sdělil Šíbl.

Autor: Petra Srstková