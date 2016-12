Lidé na Písečné nejsou v bezpečí. Chybí tam přechod pro chodce

Blansko – Křižovatka blanenských ulic Čapkova, Sušilova a Jasanová. Místo na okraji sídliště Písečná je podle místních velmi nebezpečné pro chodce. Chybí tam přechod. Přitom tudy chodí kromě dospělých i děti do školy. „Přejít zde silnici je opravdu o strach i pro dospělého. Natož pro děti, které těmito místy chodí do školy. Aby toho nebylo málo, je zde několikrát denně porušován zákaz vjezdu do ulice Čapkova převážně auty taxislužeb. Ta si tudy zkracují cestu mezi náměstím Míru a Písečnou," upozornil na webu města na problémy v této lokalitě jeden z místních Lukáš Nečas.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Vladimír Salčák

Podobně to vidí i Miroslava Kleinová z Blanska. „Jedná se o křižovatku, kde je velký pohyb aut i chodců. Denně zde chodí spousta dětí do školy, rodiče s dětmi do školek a také ostatní obyvatelé sídliště Písečná. Přejít z ulice Čapkova přes Sušilovu není bezpečné. Chybí totiž přechod pro chodce," uvedla žena. Podle vedoucího blanenského odboru komunální údržby Petra Riznera se Blanenští pustí ještě letos do úpravy zmíněné křižovatky. „Brzy tam dělníci udělají veřejné osvětlení, které osvětlí přechod pro chodce, a jedno místo pro přecházení. Upraví také obrubníky a část chodníků. Nový asfaltový povrch a značení se už letos nestihnou. Uděláme ho na jaře," upřesnil Rizner s tím, že vše má stát přes jeden milion korun. Blanenský úředník dodal, že další dva osvětlené přechody pro chodce město v budoucnu plánuje v ulici Bezručova a také v sídlišti Podlesí. „Na Podlesí chceme upravit dvě autobusové zastávky a také tam udělat osvětlený přechod. Příští rok to ale zřejmě ještě nebude. Musíme připravit projekt, stejně jako pro úpravu křižovatky ulic Na Řadech a Bezručova. Tam sice přechod pro chodce je, ale není osvětlený," dodal Rizner. O osvětlený přechod před časem usilovali také v Adamově v ulici Nádražní poblíž tamního supermarketu. Kolem silnice tam vede jen úzký chodník po jedné straně, po druhé je pak před supermarketem dlouhé zábradlí. Lidé přes něj lezli a zkracovali si tudy cestu k vlakové zastávce nebo při cestě na sídliště Ptačina. „Bylo to nebezpečné místo. Přechod pro chodce tam ale nebylo možné udělat, protože chodník vede jen po jedné straně a navíc je velmi úzký," řekl adamovský starosta Roman Pilát. Část zábradlí nechali Adamovští odstranit a udělali před supermarketem alespoň osvětlené místo pro přecházení. „Přechod s klasickou zebrou to ale není," upozornil Roman Pilát. Na místě pro přecházení nemá chodec na rozdíl od přechodu přednost před autem. Řidič nemusí na tomto místě zpomalovat a chodci umožnit přejít silnici. Na bezpečnost chodců se před časem zaměřili také v Šebrově-Kateřině. Touto obcí projíždí denně zhruba jedenáct tisíc aut. Leží totiž na tahu Blansko–Brno. Řada řidičů ignorovala předepsanou padesátku a obcí projížděla mnohem rychleji. Ohrožovali pěší a hlavně děti, které chodí do školy v bezprostřední blízkosti rušné silnice. Nyní auta při vjezdu do Šebrova-Kateřiny ve směru od Blanska už zpomaluje zúžený pruh doplněný ostrůvkem. Dělníci upravili také křižovatku před základní školou, kde jsou ostrůvky a osvětlený přechod pro chodce.

Autor: Jan Charvát