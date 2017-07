Lazinovská lávka bavila. A pomohla postižené Adélce.

Lazinov /FOTOGALERIE/ - Přejít jednadvacet metrů dlouhou a asi třicet centimetrů širokou lávku není pro většinu lidí žádný problém. Ale když není ukotvená napevno a půl metru nad hladinou ji drží jen polystyrenové kvádry? To může být pořádná legrace. A také je, zvlášť když si sednete na kolo nebo na trakař. Nebo se dokonce postavíte na longboard. „Super akce. Kamarádi to nachystali parádně. Je fajn, když se lidé sejdou a baví se. Já jezdím na Křetínce na padleboardu. Ten jsem na lávce vyměnil jen za prkno s kolečkama. Pádlo mi zůstalo. Počítal jsem, že tam hned zahučím, nakonec jsem lávku přejel suchý," směje se muž s přezdívkou Jeseter.

Je sobota odpoledne a první ročník Lazinovské lávky je na tamním letišti v plném proudu. Kolem malého rybníčku mezi poli posedávají na lavičkách a pod párty stany desítky lidí. V dálce mezi stromy prosvítá hladina letovické nádrže Křetínky. „Chtěli jsme uspořádat akci, při které by se místní jednak pobavili a jednak měla nějaké poslání. Tím je pomoc postiženému děvčátku Adélce z Lazinova. Výtěžek z Lazinovské lávky předáme rodičům,“ říká za partu lazinovských nadšenců Jan Stránský.

Příchozí mohou přispět do kasiček, zapojit se do tomboly nebo do dražby. Děti zase láká jízda na motokárách. Ale největším magnetem je lávka přes vodu. „Obleč si záchrannou vestu a pojď na to. Přátelé Honzík z Babolek jde jako po chodníku na náměstí Svobody. Paráda. Teď pozor na vítr a je to nejlepší čas. Pojď si pro medaili,“ hlásí do mikrofonu moderátor Jiří Šváb.

Publikum na břehu baví rozložitý chlapík v oranžovém dresu, klobouku a s fotbalovou trumpetou. „Nebojte se ničeho, přihlaste se do závodu. Juchajdá,“ křičí a troubí z plných plic. Na lávce ujde vrávoravou chůzí několik metrů a po hlavě padá do vody. „Aspoň vidíte, že to to není žádná prdel,“ hřímá.

Závodníci mohou lávku překonat pěšky, valit po ní pivní bečku, sednout na kolo nebo na trakař. Na kole se počítá nejpomalejší čas, na trakaři naopak nejrychlejší. Nebo ujetá vzdálenost. Na trakaři soutěží dvojice. V polovině lávky se však musí vyměnit. Lávka je velmi vratká o čem se při zkušební jízdě přesvědčuje po několika metrech jízdy Petr a Pavel Nečasovi. „Voda je teplá, nevadí,“ chechtají se, když lezou mokří na břeh.

Sedm metrů zdolává s trakařem a synem Romanem Jitka Musilova z obce Ochoz u Brna. „Chyba byla v rovnováze. Strašně to houpe. Ale žádná tragédie. Jedeme dál. Jdeme zkusit kolo. Tam třeba ostatním natrhneme žaket,“ usmívá se žena.

Dobrou náladu má také jeden z diváků Milan Zachoval z Jabloňan. „Já takovým lidovým zábavným akcím moc fandím. Je moc pěkné, že lidé dokážou něco takové zorganizovat. Navíc je to benefice a pomůže někomu dalšímu. Recese se mi líbí. Byl jsem ve Vážanech na Boskovicku a tam se jezdí přes různá stanoviště s úkoly. S kolečkem, na kterém jede druhý ze soutěžní dvojice. Tam je to ale na suchu. Tady bych si na lávku v mém věku už netroufl. Raději to nechám mladším,“ říká muž.

Součástí sobotní Lazinovské lávky je také kouzelnické představení, hudební vystoupení a návštěva známého faráře Zbigniewa Czendlika. „Pokud bude chuť a zájem lávku zorganizovat i příští rok, tak ji uděláme. Zatím to necháváme otevřené,“ říká na závěr za Lazinovské Jan Stránský.