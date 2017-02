Kvůli rozbitému osvětlení se bála chodit ven. Lampy jsou někde desítky let staré

Blanensko, Vyškovsko - Až třicet let jsou staré některé lampy pouličního osvětlení v regionu. Do obnovy města investují miliony.

Kdybych dostal facku, tak ani nevím od koho. Tak komentuje podle důchodkyně Elišky Plchové z Blanska své pozdní příchody z práce její zeť. „V Brněnské ulici, kde bydlí, totiž kolem půlnoci nesvítí skoro žádná lampa,“ vysvětlila žena.



Že je v Brněnské osvětlení ve špatném stavu, připouští i blanenská radnice, zatím nepřišla na řadu při výměně veřejných lamp. „Staré kusy často praskají, mají už nízkou životnost,“ přiznal místostarosta Blanska Jiří Crha.



Petra Vykoukalová z Bučovic se kvůli tmě, se kterou si porouchané pouliční osvětlení neporadilo, bála chodit do práce. „Musela jsem chodit lesíkem, protože silnice osvětlená vůbec nebyla, tam ale taky většinou nic nesvítilo,“ svěřila se žena. Je ráda, že změnila zaměstnání a tyto problémy už neřeší.



Podobně jako Crha i bučovický místostarosta Jiří Horák uznal, že ve druhém největším městě Vyškovska není všude osvětlení v pořádku. Bučovice ale podle něj vynakládají dost peněz na opravy, hodně pomáhají dotace. „Tento rok nás čeká třetí etapa rekonstrukce osvětlení, ale prozatím čekáme na dotace, bez nich by oprava byla moc náročná. Se světly měníme i rozvodné skříně,“ upřesnil místostarosta.



Příspěvky na výměnu městských lamp využívá i Blansko. „Světla opravujeme už třetí rok, původně jsme chtěli vyměnit všechna, ale nakonec jsme se rozhodli kusy, které jsou v dobrém stavu, ponechat,“ přiblížil místostarosta Crha.



Stáří některých zařízení odhadl až na třicet let. A upozornil, že kvůli tomu má vysokou spotřebu energie. Úspory na nákladech díky modernizaci vyčíslil až na třicet procent.



Obnova osvětlení ale není jednorázová záležitost. „Dotace nám pokryje maximálně polovinu z celé částky, opravy tedy musíme vést na etapy,“ objasnil Crha.



Souhlasí s ním i ředitel vyškovské městské firmy Vyteza Michal Koutník. „Hlavní problém jsou peníze. Větší investice by urychlily tempo obnovy,“ podotkl šéf společnosti, která má v okresním městě osvětlení na starost. Jak dodal, postupná modernizace osvětlení ve Vyškově je plánována až do roku 2021. Na celoplošnou rekonstrukci město nemá dost peněz.



Zatímco v Blansku a ve Vyškově nahrazují zastaralé žárovky sodíkovými výbojkami, v Bučovicích zvolili LED osvětlení. Podle Koutníka to je chyba. „Jsou podstatně dražší, a pokud dosáhneme stejné svítivosti jako u sodíku, je úspora nakonec minimální,“ argumentoval šéf městské firmy.

Odborníci se v tomto směru neshodují. Například podle vyškovského elektrikáře Karla Drbala jsou dnes sodíkové výbojky už přežitkem a náklady na jejich opravy rostou. Jak upozornil Koutník, porouchaná LED světla je někdy nutné úplně vyměnit.

