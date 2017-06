Kůrovce probralo teplo. Milionové škody se můžou opakovat

Blanensko, Vyškovsko - Ani chladné jaro nepřítele lesníků lýkožrouta, lidově kůrovce, nezastavilo. Opět získává na síle. Kvůli chladnému počasí se obávaní brouci živící se lýkem stromů začali na jihu Moravy rojit až v polovině května. Tedy o měsíc později, než je běžné.

Kůrovec. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martina Vrtělová

Vyhráno však není. Léto bude lýkožroutovi podle odhadů svědčit. „S ohledem na klimatické změny a dlouhodobé výhledy nepředpokládáme, že rok 2017 bude zvlášť příznivý,“ byl skeptický mluvčí vojenských lesů Jan Sotona.



Podnik na Vyškovsku obhospodařuje asi šestnáct tisíc hektarů lesa. Kůrovcem jsou napadené hlavně smrkové porosty nižších poloh.



Podle Sotony má současná kalamita vliv především na cenu palivového dříví. „U toho máme propad o zhruba tři sta korun za metr krychlový. Pokud uvážíme jen snížení kvality dříví, dosahují škody zhruba tří milionů korun,“ vyčíslil dopady.

Lesy České republiky pak evidují rozdíl o zhruba tři sta padesát korun na metr krychlový. „Kůrovcové dříví je méně kvalitní než to z normálních těžeb,“ potvrdila také mluvčí státního podniku Eva Jouklová.



Nejdůležitější bude nyní vývoj počasí. „Vysoké teploty a absence srážek kůrovcům svědčí,“ podotkla Jouklová.



Vojenské lesy letos proti škůdci nainstalovali 1300 feromonových lapačů. Lesy České republiky jich mají v obou regionech několik stovek a bezmála pět a půl tisíce lapáků. „Mnoho dalších způsobů, jak dostat situaci pod kontrolu, není. Jedním z možných dlouhodobých řešení je postupná přeměna skladby dřevin ve prospěch listnatých stromů,“ uvedl Sotona.



Podle Jouklové je důležité včasné vyhledání kůrovcových stromů a jejich zpracování a odvoz z lesa.



V boji s kůrovcem má pomoci rovněž internetová aplikace, která poskytuje informace o jeho rojení. Zapojit se můžou všichni lesníci. Stačí, když budou do počítače zadávat údaje o odchytech do feromonových lapačů. „Tím sledují začátek a intenzitu rojení. Výstupem je mapa s informací o aktuální výši odchytu a nadmořské výšce v každém okrese,“ přiblížila administrátorka projektu Tereza Malčánková.



Lesy České republiky loni na Blanensku vytěžily více než šestnáct tisíc metrů krychlových kůrovcového dříví. Na Vyškovsku 2700. Vojenské lesy a statky ho na Vyškovsku zpracovaly přes sedm tisíc kubíků.

Kůrovcové info

• Jde o projekt podniku Lesnické práce a Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti.

• Blanensko už má šest registrovaných odchytových míst, Vyškovsko dvě.

• V současnosti je na Blanensku průměrný odchyt 1 426 kůrovců, na Vyškovsku 395.