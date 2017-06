Křtiny jsou jihomoravská vesnice roku. Uspěly díky příkladné spolupráci spolků

Blansko, Boskovice – Za nákup a demolici hotelu Dukla, a později za úpravu klidové zóny, zaplatilo město už několik desítek milionů korun. Přitom o kus dál, v zámeckém parku s rybníčkem, se zastavil čas. Kromě běžné údržby do něj město neinvestuje. Je to škoda, tvrdí místní. „Proč město místo odpočinkové zóny v centru raději neinvestovalo do zámeckého parku? Asi je v módě beton," podivuje se na webu města například Martin Dvořák.