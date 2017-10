Křtinská knihovna vstala jak Fénix z popela. Teď získala titul Knihovna roku

Křtiny - Do pražského Klementina se ve čtvrtek vydali starosta Křtin František Novotný společně s knihovnicí Marií Pařilovou. Převzali si tam ocenění za vítězství v soutěži Knihovna roku 2017, v kategorii základní knihovna.

Knihovna ve Křtinách na Blanensku.Foto: archiv městyse Křtiny

„Potom, co u nás byla posudková komise, jsme neměli dojem, že bychom se v soutěži mohli slušně umístit. Ale bylo by neslušné pozvání odmítnout. O to bylo naše překvapení větší,“ sdělil své dojmy Novotný.

Knihovna v posledních letech prošla velkým přerodem. Městys za něj v posledních letech ze své pokladny vynaložil na 400 tisíc korun. O to víc starostu těší i peněžní odměna sedmdesát tisíc kotun, která výhru doprovází. „Cena s sebou přináší i povinnosti,“ dodal starosta.