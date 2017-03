Kříž s kříži: chybí jim ramena i Ježíš Kristus. Obce shánějí peníze na opravy

Vyškovsko, Blanensko /ROZHOVOR UVNITŘ/ – Jsou typické pro venkovskou krajinu, připomínají minulost a někdejší hloubku katolické víry. Desítky kamenných, litinových i dřevěných křížů stojí na Vyškovsku i Blanensku už po staletí. Původně svatostánky a odpustky bohatých se drolí, rozpadají a pustnou. Dotace na jejich opravy existují, chce to ale čas. Ten však mezitím památky nenávratně poškozuje.

Jeden z nestarších dochovaných pamětních křížů se nachází na starém hřbitově v Ivanovicích na Hané.Foto: Deník / Jelínková Adéla

Zastupitelé Hvězdlic se získat dotace na rekonstrukci obecních křížů pokoušeli několikrát. Dodnes neúspěšně. A to se jich v okolí obce nachází hned sedm. „Letos žádáme o příspěvek na drobné sakrální památky od Jihomoravského kraje, snad tak dáme aspoň dva křížky dohromady,“ doufá starosta obce Zdeněk Tejkal.



Jak řekl, dřevěné kříže hnijí, u kamenolitinových jsou poškozené podstavce, chybí jim ramena a ukřižovaný Kristus. Před lety se obec k problému postavila kreativně. „Postavy Ježíše namalovala místní studentka architektury tak, aby byly realistické, a zdejší řemeslník je zhotovil a nainstaloval. Ale čas je neúprosný,“ shrnul Tejkal.



Podle něj jsou obecní kříže součást kultury, která se dodnes aspoň zčásti udržuje, a doklad o tehdejším silném náboženském přesvědčení. „Kříže jsou také o tom, jak lidé nahlíželi na své bytí v dědině a ve světě obecně, proto je nutné je zachovat,“ zmínil starosta.

Státem chráněné kříže v regionu

Blanensko

• V katalogu památek je 23 pamětních křížů.

• Nejstarší ze státem chráněných křížů je kříž v Senetářově z roku 1799.

• Z počátku 19. století pochází kříže v Šošůvce, Letovicích, Vysočanech nebo v obci Okrouhlá.





Vyškovsko

• Mezi státem chráněnými památkami je zapsaných 26 křížů.

• Nejstarší z nich je drysický kříž z roku 1745.

• Mezi další pamětní kříže z druhé poloviny 18. století patří ty v Ivanovicích na Hané, Bučovicích nebo Pustiměři.

Zdroj: Památkový katalog NPÚ

Přes sto let starou skládačku mají z historického kříže v Dražovicích. „Byl to pískovcový kříž, hodně vysoký a pohromadě jej držely kovové čepy, které zrezivěly,“ popsala poškození dražovická starostka Miloslava Svobodová. Jak dodala, do objektu se dostala voda, kvůli které se kříž rozpadl. Jeho části Dražovičtí uchovali na tamním obecním úřadě.



Nyní usilují o příspěvek, díky kterému by památku složili dohromady a vrátili zpátky na původní místo. „Požádali jsme o dotaci a teď čekáme. Kříž ale musíme opravit tak jako tak,“ sdělila starostka.



Podle starosty Ivanovic na Hané Vlastislava Drobílka podchytili Ivanovičtí začínající rozpad tamního monumentálního pískovcového kříže z roku 1753 včas. „Před osmi lety jsme ho stihli zrekonstruovat, podařilo se nám na jeho renovaci získat i dotace,“ přiblížil Drobílek.



Zmíněný kříž je jedna z nejstarších kulturních památek tohoto typu na Vyškovsku. Jak ale upozornil vedoucí odboru evidence a dokumentace Národního památkového ústavu v Brně Karel Sklenář, památných křížů je nespočet. „V podstatě v každé druhé obci na Vyškovsku i Blanensku máme chráněný kříž,“ uvedl. Těch, které se nedostaly do památkového katalogu, existuje ale mnohem víc.



Podle něj už v současnosti dotační tituly na kříže vypsané jsou, ať už o památku jde, či nikoli. To potvrzuje i Drobílek. „Žádat máme koho, ale vždycky záleží na tom, jaká hromádka peněz je na konkrétním ministerstvu k rozdělení,“ objasnil ivanovický starosta.



I v případě úspěchu v podobě schválení dotace ale někdy nejde o významnou pomoc. Tak jako v Borotíně na Blanensku, kde se drolily tři kříže včetně jednoho státem chráněného. „Loni se nám podařilo sehnat nějaké peníze z krajského úřadu, ale závratná částka to nebyla,“ přiznal starosta obce Zdeněk Toul.

Kříže v krajině byly mapy a GPS dávných poutníků, říká památkář

Brno – Kříže rozeseté po venkově většinou nebyly podle Karla Sklenáře z Národního památkového ústavu v Brně nějaká hodnotná umělecká díla, ale spíš běžná řemeslná produkce. „Na Vyškovsku a Blanensku máme ale velmi zajímavé litinové kříže, což je dané hlavně historickými blanenskými železárnami,“ připomíná.



Které kříže zahrnujete do seznamu památek?



Je jich celá škála. Od hodnotných barokních kamenných křížů přes velmi staré kusy až po ty umělecky zvláštní a něčím výrazné. Hodnotnější bývají starší kamenné kříže.



Kdo vlastně tyto kříže vyráběl?



Velmi často bývá na křížích vyryté jméno fundátora, tedy investora objektu. Kdo ale kříž přímo vyrobil, to nevíme, protože zakázky plnily venkovské dílny a jejich řemeslníci byli anonymní.



K čemu kříže sloužily?



Pro bohaté, kteří kříže většinou stavěli, to byly odpustky (odpuštění trestů za hříchy díky dobrým skutkům pozn. red.), pro pocestné znamenaly místa odpočinku a pomodlení. Hlavně ale fungovaly jako orientační body krajiny mapy a GPS tehdejšího světa. Většinou tak stály na křižovatkách.

ADÉLA JELÍNKOVÁ